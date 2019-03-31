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Sezer ve Tuna oyunu kullandı

10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna oylarını Gölbaşı'nda kullandı

31 Mart 2019 Pazar 10:59
Sezer ve Tuna oyunu kullandı

ANKARA (AA) - 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna oylarını Gölbaşı ilçesinde kullandı.

Sezer, eşi Semra Sezer ile oy kullanmak için Şahin Sevin İlkokuluna geldi. Okuldaki 1171 numaralı sandıkta oyunu kullanan Sezer ve eşi vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

Sezer çifti, sandık görevlilerine başarılar dileyerek okuldan ayrıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile eşi Peykan Tuna da oylarını aynı okuldaki aynı sandıkta kullandı.

Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Vatandaşımızın teveccühü yüksek görünüyor, katılım da yüksek olacak inşallah. Vatandaşlarımızın kararına herkesin saygı göstermesi lazım. Ben inanıyorum ki vatandaşlarımızın feraseti en doğruyu, en güzeli gösterecektir. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.


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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 10:59
  1. Gölbaşı
  2. seçim
  3. yerel seçim

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