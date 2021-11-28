Sezer Öztürk kimdir? Sezer Öztürk nereli? Sezer Öztürk neden tutuklandı?

Eski futbolcu Sezer Öztürk, Sancaktepe'de 19 Eylül 2021 tarihinde trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere kurşun yağdırmıştı. Yaşananlarda kurşunların hedefi olan Halil İbrahim Scholten hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Sezer Öztürk'ün şoförü A.M., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Firari olan eski futbolcu Öztürk ise akşam saatlerinde Artvin Hopa'dan Gürcistan'a gitmek üzere bindiği kamyonetin arkasında jandarma tarafından yapılan kontrol sırasında yakalandı.

Sezer Öztürk kimdir?

3 Kasım 1985 tarihinde Almanya'nın Velbert şehrinde dünyaya geldi. Karslı bir işçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen Sezer Öztürk, burada üçüncü nesil Türk olarak Türklerin yoğun yaşadığı bir kasaba olan Velbert'de büyüdü. Çocuk yaşta burada Türkler tarafından kurulmuş Türkgücü Velbert altyapısında futbola başladı. Büyük kabiliyeti hemen fark edildi ve sırasıyla SSVg Velbert, TVD Velbert ve Rot-Weiss Essen'in altyapılarına transfer oldu.

Rot-Weiss Essen'de oynarken henüz 11 yaşındayken Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin güçlü ekiplerinden Bayer 04 Leverkusen'in dikkatini çekti ve Bayer 04 Leverkusen'in altyapısına geçti. 2005-2006 sezonun Ocak transfer döneminde Belçika'nın Beerschot AC takimina kiralik giden Sezer, burada oynadığı 8 maçta 1 gol kaydetti. Bayer Leverkusen'de bekleneni veremeyince, 1. FC Nürnberg takımına transfer oldu ve burada 1 sezon kaldı fakat sadece iki müsabakada oynama fırsatı buldu.

2009-10 sezonun ilk devresini Manisaspor'da oynadı ve sezonun ara transfer döneminde Turkcell Süper Lig'in başarılı takımlarından Eskişehirspor'a 850.000 € bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

2011-2012 sezonunda 2 milyon 750 bin € + Abdülkadir Kayalı karşılığında 5 yıllık sözleşme imzalayarak Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Sonrasında ise Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş, Sezer Öztürk'ün transferi için Fenerbahçe'ye 1 milyon 500 bin € bonservis bedeli ödenmiştir.2014-15 sezonunda Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı İstanbul Başakşehir FK'e kiralanmıştır. 2014-15 devre arasında ise eski takımı Eskişehirspor'a kiralanmıştır. Öztürk'ün 19 Eylül 2021'de Şile'de çıkan bir trafik anlaşmazlığında tabancasıyla bir kişiyi öldürdüğü ve dört kişiyi yaraladığı iddia ediliyor.