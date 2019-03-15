0553 313 94 23

Sezer: "İslam’a karşı nefret söylemleri bu katliamı hazırladı"

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, Yeni Zelanda’da iki ayrı camide, ibadet eden Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

15 Mart 2019 Cuma 16:00
Sezer: "İslam’a karşı nefret söylemleri bu katliamı hazırladı"

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, Yeni Zelanda’da iki ayrı camide, ibadet eden Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.


50’ye yakın Müslümanın acımasızca ve hunharca şehit edildiğini vurgulayan Sezer saldırganın, saldırı için seçtiği yer ve zamandan silahların üzerine kimi İslam karşıtı teröristlerin ve Müslümanlara karşı mücadele etmiş tarihi kişilerin isimlerinin yazılı olmasına, katliamın yapılma biçimine, saldırı anının Facebook’ta yayınlanmasına kadar birçok sembol İslamifobya’nın ne ölçüde tehlikeli bir aşamaya geldiğini gösterdiğini vurguladı.


Terör saldırısını en güçlü şekilde kınayan, saldırıların faillerini vedemeçleri, yazıları, tavırları ile bu nefret ortamına zemin hazırlayanları lanetleyen Başkan Sezer, saldırıda hayatını kaybeden Müslümanlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.


Saldırganın saldırıdan önce Türkleri de hedef alan 87 sayfalık manifesto yayınladığını, manifestoda Türklerin Avrupa’dan tamamen söküleceğini ve İstanbul’daki bütün camilerin yıkılarak, Ayasofya’nın kiliseye çevrileceğini yazdığını hatırlatan Sezer, şöyle devam etti:


"Daha önceden benzer versiyonlarını Avrupa ve ABD’nin birçok şehrinde gördüğümüz bu saldırılar, dini inançların siyasal güç mücadeleleri ve sömürü hesapları için kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Dünyanın barışa en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde, kimi ülkeler, dinler çatışmasını körükleyecek tarzda İslam karşıtlığını adeta siyasi tutuma dönüştürmüştür. Bu çok korkunç ve tehlikeli bir yoldur. Kimi batılı ülkelerin, sokaklara, caddelere, mabetlere korku salan, hayatın ritmini, düzenini, huzurunu bozan bu çarpık, sahte ve ikiyüzlü yaklaşımı, kendi ülkeleri ve insanlık için felaketten başka bir şey getirmedi, getirmez" dedi.


Mehmet Sezer açıklamasını, "Biz, ırkı, dili, dini, coğrafyası ne olursa olsun medeniyet değerlerinin bütün insanlara ait olduğunu, zor ve şiddet kullanmak, nefret yaymak gibi terörist yöntemlerin dini, dili, coğrafyası ne olursa olsun reddedilmesi gerektiğini savunduk, savunuyoruz. Ölüm ve kan üzerine kurulu hiçbir girişimi, oluşumu, yaklaşımı kabul etmiyoruz. Özellikle batılı aydın ve siyasetçiler, fazla vakit geçirmeden yuvarlanmakta oldukları uçurumun kıyısından dönmeli, insanlığın huzuru, mutlu geleceği için kayıtsız koşulsuz barışı ve insan haklarını desteklemelidir" ifadeleriyle tamamladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti seçim bürosunu ziyaret eden İmamoğlu'na sürpriz hediye
    1. AK Parti seçim bürosunu ziyaret eden..
    2. Karaman’da elma çalıştayı düzenlendi
    3. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    4. Seyrantepe TEM otoyolu kenarında..
    5. Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı..
    6. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde..
    7. Diyarbakır’dan Yeni Zelanda’daki..
    8. Adıyaman Üniversitesinde enerji konusu..
    9. AK Parti'nin Gaziantep mitingi
    10. Çocukta öksürüğü önemseyin
    11. Bakan Dönmez: "Ezana ve bayrağa..
    12. İşte merak edilen ilçenin anket sonucu!
    13. Başkan Akkaya: “En fazla hibe..
    14. Başkan Aydın’dan kurtuluş mesajı
    15. Türkiye’de her 6-7 kişiden biri böbrek..
    16. Ümit Milli Takımı’nın Arnavutluk maçı..
    17. Beyaz et soruşturmasında karar..
    18. Sarıgöl’de samanlık yangını
    19. Zeytin Dalı Sınır Kapısı açıldı
    20. Alfa Romeo'dan mart ayı kampanyası
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!