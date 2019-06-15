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Sezer Cihan sahada

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi modelinin uygulandığı ilk iller arasında yer alan Gaziantep’te, seçimin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevine atanan Sezer Cihan, proje ve çalışmaları yerinde inceledi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 10:11
Sezer Cihan sahada

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi modelinin uygulandığı ilk iller arasında yer alan Gaziantep’te, seçimin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevine atanan Sezer Cihan, proje ve çalışmaları yerinde inceledi. Bitme aşamasına gelen bir çok yatırım ve proje ile ilgili bilgi alan Sezer, bir çok vizyon projenin kısa sürede tamamlanacağı müjdesini verdi.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ndeCumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi modelinin uygulanması kararının ardından genel sekreter yardımcılıkları kaldırılırken daire başkanlığı sayısını 28’den 18’e, müdürlük sayısını 98’den 69’a indirilmişti. Son yerel seçimlerini büyük fark ile kazanan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, seçimden hemen sonra ise Genel Sekreterlik görevine ise Sezer Cihan’ı getirdi.


Uzun yıllar Gaziantep’te Genel Sekreter yardımcısı olarak görev yapan Sezer Cihan, görevine başladığı günden itibaren kentte yapımı devam eden tüm çalışmaları yerinde incelemek için sahaya inme kararı aldı.



Dinamizm kazandırıyor


Yeni atanan daire başkanları veşube müdürleri ile birlikte sahaya inen Sezer, eksiklikleri yerinde tespit ederek, gerekli uyarılarını yapıyor. Sabah saat 08:00’de başlayıp, gece saat 22:00’a kadar süren yoğun mesai ile projelerde hız kazandı. Alanda yaptığı incelemelerde belediye ve firma yetkililerinden çalışmalar ve eksiklikler hakkında bilgiler alırken, vatandaşlarla da görüşerek, şikayet ve taleplerini dinliyor.


Bölgeye en güzel şekilde hizmetin verilmesi için yatırım plan ve bütçelerini tespit eden Cihan Sezer, hazırladığı yeni projelerle kentin marka değerine değer katıyor.



Ödüllü projeyi hazırlattı


Öncelikli olarak kentin ulaşım sorunun çözümü amacıyla çalışma başlatan Sezer Cihan, İsveç’in başkenti Stockholm’deki Dünya Toplu Taşımacılar Zirvesi ve Fuarı’nda 400 firmanın arasından ödül almaya hak kazanan GAZİULAŞ- Bisiklet ve Toplu Taşıma Entegrasyonu Projesi’ni hazırladı.



Vizyon projeler hız kazandı


Kentte yapımı süren ve kentin vizyonu için çok önemli görülen 25 Aralık Ponarama Müzesi,metro ve tramvay gibi mega projelerindeki çalışmaları da yerinde inceleyen Cihan, projelerin en hızlı şekilde tamamlanması için girişimde bulunuyor.


Kenttin bir çok vizyon projesinden sosyal projelere kadar her projede imzası bulunan Cihan, kent bürokrasinin de sevilen isimleri arasında yer alıyor.


Her fırsatta Fatma Şahin tarafından çalışmaları taktirle karşılanan Sezer Cihan, yurt dışından bulduğu hibe fonlarla da dikkat çekiyor.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 10:11
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