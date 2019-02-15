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Sezer ailesinin acı günü

Arapgir Postası ve Bakış gazetelerinin sahibi Kamuran Sezer’in annesi Hatice Sezer vefat etti.

15 Şubat 2019 Cuma 15:42
Sezer ailesinin acı günü

Arapgir Postası ve Bakış gazetelerinin sahibi Kamuran Sezer’in annesi Hatice Sezer vefat etti.


Bir dönemdir rahatsız olan Hatice Sezer, kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi’nde kalp yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti. Sezer, için bugün Cuma Namazı sonrası Malatya Şehir Mezarlığında cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Hatice Sezer’in cenazesi gözyaşları arasında defnedildi.


Adil Gevrek teyzesini kaybetti


Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in dün gece vefat eden teyzesi Hanife Gömülü için de Cuma Namazı sonrası cenaze namazı kılındı.


Her iki cenaze namazına da Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Karataş, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ile çok sayıda vatandaş ile Sezer ve Gevrek ailesinin yakınları katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:42
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