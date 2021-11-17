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Korona Virüs Sezaryenle alınan bebeğinden sonra! Neslihan öğretmen de koronavirüse yenildi
Korona Virüs

Sezaryenle alınan bebeğinden sonra! Neslihan öğretmen de koronavirüse yenildi

Yaklaşık bir ay önce yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkan 35 yaşındaki bir çocuk annesi Neslihan Mermertaş Karaağaç, durumu ağırlaşınca Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesine kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 12:46:00 -
Sezaryenle alınan bebeğinden sonra! Neslihan öğretmen de koronavirüse yenildi

Yoğun bakıma alınan 5 aylık hamile Karaağaç'ın entübe edilmesi üzerine bebeği, 2 hafta önce sezaryenle alındı. Kuvöze konularak tedavisine başlanan bebek, hayata tutunamadı. Önceki gün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan anne Karaağaç da Akçaabat ilçesine bağlı Adacık Mahallesi'nde toprağa verildi.

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