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"Sezai Bey tam derdini söylemiş"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki:"(HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' sözleri) Günlerdir beka meselesinden bahsettikçe bize kızanlara, şimdi gülmeye başlıyorum. Sağ olsun Sezai Bey tam derdini söylemiş ve meramını anlatmış"- "Bizim vatanımız bir, sınırlarımız belli. O sınırlar içerisinde başka bir devlet kurulmasına, orada bir paçavranın bayrak diye çıkarılmasına ölümüne karşı dururuz"

14 Şubat 2019 Perşembe 14:00
"Sezai Bey tam derdini söylemiş"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz" sözlerine ilişkin, "Günlerdir beka meselesinden bahsettikçe bize kızanlara, şimdi gülmeye başlıyorum. Sağ olsun Sezai Bey tam derdini söylemiş ve meramını anlatmış." dedi.

Bir otelde, gazete, televizyon ve haber ajanslarının Ankara temsilcileriyle yaptığı kahvaltılı toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özhaseki, HDP'lilerin Kandil'den aldıkları emirler doğrultusunda konuştuklarını söyledi.

Beka meselesini sürekli gündeme getirdiklerini hatırlatan Mehmet Özhaseki, "Günlerdir beka meselesinden bahsettikçe bize kızanlara, şimdi gülmeye başlıyorum. Sağ olsun Sezai Bey tam derdini söylemiş ve meramını anlatmış." diye konuştu.

- "Bizim vatanımız bir, sınırlarımız belli"

HDP Eş Genel Başkanı Temelli'nin kullandığı sözleri "garip ve kötü" olarak tanımlayan Özhaseki, "Bizim vatanımız bir, sınırlarımız belli. O sınırlar içerisinde başka bir devlet kurulmasına, orada bir paçavranın bayrak diye çıkarılmasına biz ölümüne karşı dururuz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Özhaseki, şehit kanlarıyla sulanmış vatan toprakları üzerinde yeni bir devlet kurulmasına göz yummayacaklarını vurgulayarak, "Eğer bu vatanda böyle bir bölücülük tehlikesi var diyorsak, kötü mü ediyoruz? İşte bakın açıkça söylüyor, dertleri orada bu." şeklinde konuştu.

- "Bunlar Kandil'in uzantıları"

"Bunların zikrini de fikrini de biliyoruz" diyen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bunlar Kandil'in uzantıları. Kandil'den emir almadan milletvekili de olamazlar, muhtar da olamazlar, aday da olamazlar, su bile içemezler. Ancak en garip çelişki bizim ana muhalefette ne yazık ki. Özellikle Deniz Bey'e operasyon yapıldıktan sonra yeni gelen yönetim CHP'yi CHP olmaktan çıkardı."

Atatürk’ün kurduğu CHP'nin yerine farklı bir CHP geldiğini söyleyen Mehmet Özhaseki, şunları söyledi:

"Bir taraftan PKK'lılara yüz verirken, öbür taraftan milliyetçi seçmene gülümsüyor. Bu ne kadar büyük bir çelişki. Şer ittifakının ne olduğunu herkes anlayacak. Kürt vatandaşlarımız, bin yıldır kardeş olduğumuz, kucaklaştığımız ve hepimizin en yakınında olan insanlar. Onlar bizim başımızın tacı. Ama onların temsilcisi olduğunu söyleyip de onlara hayatı zehir eden, kan kusturan katiller sürüsü var ya onlara kızıyoruz. Vatandaş ayrı, bunlar ayrı."

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:00
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
  2. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli

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