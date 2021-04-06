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Biyografi Sezai Bacaksız kimdir? | Sezai Bacaksız mesleği
Biyografi

Sezai Bacaksız kimdir? | Sezai Bacaksız mesleği

ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes, 2021 yılı dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Söz konusu listede Türkiye'den 10 isim yer aldı. Listede Sezai Bacaksız’da yer aldı. Forbes Dergisi’nin açıkladığı listede Türkiye’nin en zengin beşinci kişisi olarak bulunan Sezai Bacaksız’ın kim olduğu araştırılıyor. Sezai Bacaksız kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-06 17:59:00 -
Sezai Bacaksız kimdir? | Sezai Bacaksız mesleği

Sezai Bacaksız 1950 yılında dünyaya geldi. Bacaksız, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Akademisi’nden makine yüksek mühendisi olarak mezun oldu.Mezun olduktan sonra da aynı okuldan arkadaşı Nihat Özdemir ile beraber asistan olarak aynı okulda çalışmaya başladılar. Sonra da Birlikte 1973-1975 yıllarında Ege Üniversitesi‘ne gidip birlikte Endüstri Bölümünde master yapıp asistanlığa devam etti. O yıllarda birlikte Limak Holding’in temelini kurmuşlardır.

Sezai Bacaksız, Limak Holding’in Nihat Özdemir ile kurucu ortağıdır. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.

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