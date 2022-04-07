Sezai Bacaksız kimdir nereli kaç? Sezai Bacaksız ne iş yapıyor?

Sezai Bacaksız kimdir? Sezai Bacaksız, 1950 yılında doğdu. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Akademisi’nden makine yüksek mühendisi olarak mezun oldu. Mezuniyetinin ardından yakın arkadaşı Nihat Özdemir ile birlikte asistan olarak aynı okulda çalışmaya başladı. Daha sonra birlikte Ege Üniversitesi‘ne giderek burada endüstri bölümünde master yapıp asistanlığa devam etti.

Bacaksız , Limak Holding’in Nihat Özdemir ile kurucu ortağıdır. Limak Holding yönetim kurulu başkan yardımcısıdır. 1976 yılında LİMAK İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.yi kurmuştur.

Sezai Bacaksız, Forbes'in En zengin 100 Türk, 2013 listesinde 1.2 milyar dolar servetiyle 29. sırada yer aldı.

Evli olan Sezai Bacaksız'ın Serhan ve Serdar adlarında iki oğlu vardır. Limak Şirketler Grubu; 1995’te turizm, 1997’de enerji, 2000’de çimento sektörlerine girdi. 2008 yılında havalimanı işletme sektörüne adım attı.

Enerji üretiminin yanına 2010 yılında enerji dağıtımı ve enerji ticareti alanlarını ekledi. 2011 yılında devir aldığı İskenderun Limanı’yla liman işletmeciliği sektörüne girdi. Sezai Bacaksız, Forbes, 2021 yılı milyarderler listesinde 2.3 milyar dolarlık serveti ile 1362. olmuştu.