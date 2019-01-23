Seyyid Tahir Özışık'ın cenazesi toprağa verildi TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da cenaze namazını kıldı

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık'ın 87 yaşında vefat eden babası Seyyid Tahir Özışık'ın cenaze namazına katıldı. Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı öncesi Seyyid Tahir Özışık'ın aile yakınları, taziyeleri kabul etti. TBMM Başkanı Yıldırım ve İçişleri Bakanı Soylu da aile üyelerine baş sağlığı dileklerini iletti. Cenaze namazına Özışık'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, gazeteciler, siyasiler katıldı. Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Seyyid Tahir Özışık'ın cenazesi, Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.