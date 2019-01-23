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Seyyid Tahir Özışık'ın cenazesi toprağa verildi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da cenaze namazını kıldı

23 Ocak 2019 Çarşamba 14:29
Seyyid Tahir Özışık'ın cenazesi toprağa verildi

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık'ın 87 yaşında vefat eden babası Seyyid Tahir Özışık'ın cenaze namazına katıldı.

Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı öncesi Seyyid Tahir Özışık'ın aile yakınları, taziyeleri kabul etti. TBMM Başkanı Yıldırım ve İçişleri Bakanı Soylu da aile üyelerine baş sağlığı dileklerini iletti.

Cenaze namazına Özışık'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, gazeteciler, siyasiler katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Seyyid Tahir Özışık'ın cenazesi, Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 14:29
  1. İçişleriBakanı Süleyman Soylu
  2. TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

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