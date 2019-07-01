Seyyid Mustafa El-Huseyni kimdir? Seyyid Mustafa El-Huseyni vefat mı etti? Şahı Nakşibendi büyüklerinden olan, ismini Altın Silsileye altın harfler ile yazdırmış Saadatı Kiramların büyüklerinden güzel ahlak sahibi abid zahid Seyda Şeyh Seyyid Mustafa El-Huseyni (Ks) Hak’ka yürümüştür. Menzil Şeyhi Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki El Hüseyni Hz'nin halifesi Seyyid Molla Mustafa Hz'leri Peki Seyyid Mustafa El-Huseyni kimdir? Seyyid Mustafa El-Huseyni nereli ve kaç yaşındaydı?

Şahı Nakşibendi büyüklerinden olan, ismini Altın Silsileye altın harfler ile yazdırmış Saadatı Kiramların büyüklerinden güzel ahlak sahibi abid zahid Seyda Şeyh Seyyid Mustafa El-Huseyni (Ks) Hak’ka yürümüştür.Seyyid Molla Mustafa Hz'leri Menzil Şeyhi Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki El Hüseyni Hz'nin halifesiydi.

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