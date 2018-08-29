Şehadetinin 52. yıl dönümünde Seyyid Kutub'u rahmetle anıyoruz

Mısır'da Hasan El Benna'nın kurduğu İhvan-ı Müslimin hareketinin sembol isimlerinden biri olan Seyyid Kutub, 19966 yılında bugün idam sehbasına çıkmıştı. Suçlamaların tamamının bir özür karşılığında kaldırılacak olan Seyyid Kutub, davasından taviz vermeden şehadete yürümüştü.

Şehit Seyyid Kutub'un şehadet yıl dönümünde bugün halen Mısır zindanlarında yüzbinlerce İhvan üyesi tutuklu ve idam ile yargılanıyor.

Seyyid Kutub kimdir?

20.Yüzyılın İslami düşüncesinin önemli isimlerinden biri olan Seyyid Kutub 1906'da Mısır'ın Asyut kasabasında doğmuştur. Onun hayatı iki döneme ayrılır. Birinci dönem sosyalizmin tesirinde kaldığı ve edebi çalışmalarla uğraştığı kendi deyimi ile cahiliye dönemi, ikinci dönemi ise İslami düşünce ile yoğrulduğu ve Müslüman Kardeşlere katıldığı dönemdir. Cemal Abdünnasır döneminde tutuklanmış akıl almaz işkencelere tabi tutulmuş ve on yıl hapis yatmıştır. Yinede savunduğu fikirlerden en küçük bir sapma yapmamıştır. Mısırlı düşünce adamı Seyyid Kutup son tutuklanmasından sonra darbe hazırlığında bulunmak gerekçesiyle idama mahkum edildi ve 29 Ağustos 1966'da idam edilmiştir. Kur'an tefsiri Fi zilâl-il-Kur'an ve Yoldaki İşaretler adlı eserleri ile tanınmıştır.