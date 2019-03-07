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Seyyid Ahmet Arvasi Bursa’da anılacak

Büyük mütefekkir ve Türkiye Gazetesi Yazarlarından Seyyid Ahmet Arvasi vefatının 30.

07 Mart 2019 Perşembe 12:47
Seyyid Ahmet Arvasi Bursa’da anılacak

Büyük mütefekkir ve Türkiye Gazetesi Yazarlarından Seyyid Ahmet Arvasi vefatının 30.yıldönümünde Bursa’da bir panelle anılacak.


Daha önce Balıkesir, Tokat ve Erzurum’da gerçekleşen anma programının yeni durağı Bursa olacak. Türkiye Gazetesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleşecek programın konuşmacıları Prof Dr Osman Kemal Kayra, Dr. İbrahim Sena Arvas, sözün ve şiirin ustası Hayati İnanç olacak.


9 Mart günü saat 18.30’da Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek programa Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan ve Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç da katılacak.


Eğitimci, sosyolog, pedegog ve fikir adamı olarak Türk Milli Eğitimi’ne ve müslüman gençliğe uzun süre hizmet eden, ardında çok sayıda eser bırakan ve hayatını ülkenin geleceğine yön verecek uzman kadroları yetiştirmeye adayan merhum Seyyid Ahmet Arvasi Bursa Eğitim Enstitüsü’nde de öğretmenlik yapmıştı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:47
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