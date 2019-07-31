Seyyar Tuhafiyeciler ve İşportacılar Odası’nda Başkan Kurt’a ziyaret

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, demokratik kitle örgütleri, sendika ve meslek odaları ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Kurt’u son olarak Eskişehir Seyyar Tuhafiyeciler ve İşportacılar Odası ziyaret etti. Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete Eskişehir Seyyar Tuhafiyeciler ve İşportacılar Odası Başkanı Ali Safa Şen ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. 31 Mart Yerel Seçimlerinde büyük bir başarı gösteren ve yeniden Odunpazarı Belediye Başkanı seçilen Başkan Kurt’a hayırlı olsun dileklerini ileten Şen, yeni dönemde başarılar diledi. Başkan Kurt’un sivil toplum kuruluşları, oda ve sendikalara her zaman destek verdiğini belirten Şen, bu destek için Başkan Kurt’a teşekkür etti.

Eskişehir Seyyar Tuhafiyeciler ve İşportacılar Odası’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt,demokratik kitle örgütleri, sendika ve meslek odalarının Türkiye demokrasisi için çok önemli olduğunu söyledi. Başkan Kurt, “Bu nedenle de Odunpazarı Belediyesi olarak demokratik kitle örgütleri, sendika ve meslek odaları ile işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz. Odunpazarı Belediyesi’ni katılımcı yönetim anlayışı ile yönetmeyi sürdüreceğiz” dedi.