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Muhammed Emin Gümüşkaya yoğun bakımda

Çocuklar Duymasın dizisinde Seyyar Tayyar rolüyle bir dönem çok konuşulan ünlü oyuncu Muhammed Emin Gümüşkaya, akciğer yetmezliğinden yoğun bakıma alındı.

11 Ekim 2018 Perşembe 14:46
Muhammed Emin Gümüşkaya yoğun bakımda

Çocuklar Duymasın dizisinde Seyyar Tayyar rolüyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Muhammet Emin Gümüşkaya, gün içerisinde KOAH atağı şüphesiyle Pendik’te bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Solunum cihazına bağlandı 

Hastanede solunum cihazına bağlanan ünlü oyuncu Muhammed Emin Gümüşkaya'nın tedavisi sürüyor.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 14:46
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