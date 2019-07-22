Seyyar satıcılardan Büyükşehir Belediyesi önünde eylem

Kayseri’de bir grup seyyar satıcı, Büyükşehir Belediyesi’nin önünde eylem yaparak, son zamanlarda kendilerine gösterilen muameleye tepki gösterdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan seyyar satıcılar, son zamanlarda zabıtaların kendilerine çok müdahale ettiklerini öne sürerek, eylem yaptı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı belediye önünde açıklamalarda bulunan seyyar satıcı Ahmet Kuzulu, “Bizi de anlayan bir kesim olmalı, bu kadar katı olmamak gerekir. 15 ton karpuzu alacağız, zabıtada gelip bunu kepçeyle alarak bir dağın başına atacak. Bu ne vicdana sığar, ne dine sığar ne de imana sığar. Biz belediyenin önüne tezgahımızı açıp, satış yapalım demiyoruz. Şuanda lüks yaşayanlar dar gelirlinin halinden anlamıyor. Marketten ürün alamayan vatandaşlarımıza biz poşet poşet veriyoruz” dedi.

Bir başka seyyar satıcı Hayrettin Çavuş da, “Seyyar satıcılık Osmanlı döneminde bile vardı. Padişahların yanında seyyar satıcılık yapılıyordu. Osmanlı’dan gelen bu geleneği belediye başkanlarımız 2 senedir bize zulmederek katlediyorlar. Bizi çok düşük bir vatandaşlar görüyorlar. 3 tane arabam var, 3’ünde de belediyeden icra var. Bizler evimize ekmek götürmek zorundayız” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR, SEYYARLARI DİNLEDİ

Şehrin farklı bölgelerinde seyyar satıcılık yapan bir grup, satışlarına izin verilmesi talebiyle Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Seyyar satıcılarla görüşen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, kanun kapsamında seyyar satış yapmanın yasak olduğunu belirtti; ancak hiç kimseyi mağdur etmeme anlayışı içerisinde uygun semt pazarlarından yer vermek için çalışacaklarını söyledi.

Seyyar satıcılığa bir süre daha izin verilmesi talebiyle Büyükşehir Belediyesi’ne gelen seyyarların temsilcileri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı’na katılmak için Ankara’da bulunması nedeniyle Genel Sekreter Hüseyin Beyhan görüştü. Şehrin farklı bölgelerinde seyyar satıcılık yapan ve ağırlıklı olarak karpuz-kavun satışı yapan seyyarlar Genel Sekreter Beyhan’a belediyeden isteklerini dile getirdiler.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, seyyar satıcıların bir süre daha satış yapmalarına izin verilmesini talep etmeleri üzerine, kanun ve yönetmeliklere göre seyyar satıcılık yapmanın yasak olduğunu söyledi; ancak şehirde yaşayan hiçbir ferdi mağdur etmek istemediklerini belirtti. Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamadıklarını, sadece kanun ve yönetmelikleri uyguladıklarını vurgulayan Beyhan, geçen hafta Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği ve diğer esnaf temsilcilerinin katılımıyla yapılan komisyon toplantısında da Kayseri’de seyyar satıcılığın yapılmaması yönünde karar alındığını hatırlattı. Beyhan, seyyar satıcılık yapmak durumunda olan vatandaşlara ise uygun semt pazarlarından yer vermek için çalışacaklarını sözlerine ekledi.