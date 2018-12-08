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Seyyar satıcıdan aldı, 500 bin lira borçlu çıktı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan Mehmet Eroğlu, seyyar satıcıdan bir yıl önce aldığı 2 uydu cihazı ile bir televizyona 500 bin lira borç çıkarıldığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

08 Aralık 2018 Cumartesi 10:28
Seyyar satıcıdan aldı, 500 bin lira borçlu çıktı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde seyyar satıcıdan aldığı 2 uydu cihazı ve bir televizyona 500 bin lira borç çıkardılar.

İlçedeki bir markette çalışan Mehmet Eroğlu (50), Gölcük Mahallesi'ne bir yıl önce gelen seyyar satıcıdan 2 uydu cihazı ve 1 televizyon aldığını, buna karşılık kendisine çıkarılan 500 bin lira borçla maaşına haciz konmasının şokunu yaşadığını ifade etti.

Maaşa haciz

Yeni Asır'ın haberine göre maaşına konan haciz nedeniyle konudan haberdar olduğunu ifade eden Eroğlu, "Ben 2 bin 100 lira senet imzalamıştım. Bunu da ödedim. Ancak bir anda maaşımın 4'te birine haciz konulunca konuyu araştırdım. Geçen yıl aldığım 2 uydu ve bir televizyon için imzalanan iki ayrı senette yaklaşık 500 bin liralık bir borcum olduğunu gördüm" dedi.

Uyarı yaptı

Seyyar satıcılardan alışveriş yapılmaması çağrısında bulunan Eroğlu, borcu reddettiğini ve ayrıca "resmi evrakta sahtecilik" suçundan ilgili kişiler hakkında şikayetçi olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 10:28
  1. İzmir
  2. HABER
  3. Ödemiş ilçesi
  4. dolandırıcı
  5. uydu cihazı

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