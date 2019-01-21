0553 313 94 23

Seyyar satıcı zabıtaya kafa atarak burnunu kırdı!

İstanbul Esenyurt'ta izinsiz satış yaptığı gerekçesiyle el arabasına el konulmak istenen seyyar satıcı ile zabıta komiseri arasında kavga çıktı. Yaşanan kavga sırasında yüzüne kafa darbesi alan zabıta komiseri kanlar içinde kaldı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 11:37

Seyyar satıcı genç ile zabıta komiseri arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Tartışmayı gören diğer seyyar satıcı Abdullah Tali de kavgaya dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.Ş. zabıta komiserine kafa attı. Darp edilen ve burnu kırılan zabıta komiseri, telsiz ile yardım istedi.

Seyyar satıcıların arabalarına el konuldu

Olay, çevredeki vatandaşlar ve diğer zabıtaların araya girmesi ile sona erdi. Kavgaya karışan seyyar satıcılar Ö.Ş ile Abdullah Tali, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, zabıta ekipleri satış yaptıkları arabalarına el koydu.

Bize hakaret ettiler

Burnu kırılan zabıta Komiseri Serdar Bigol, Seyyar satıcılar, seyyar faaliyetlerini gösterirken müdahale esnasında hakaret ederek vurmaya çalıştılar. Malzemesine el koymak istedik, buradaki esnaf şikayetçi. Seyyar satıcılar bizi darp ederek buradan kaçtılar. Gereken neyse devlet gücünü gösterip yapacak diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 11:37
  1. Seyyar satıcı
  2. zabıta
  3. kavga
  4. Abdullah Tali

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
    1. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    2. VakıfBank Genel Müdürü Özcan AA Finans..
    3. Eczacıbaşı VitrA, Rusya deplasmanında
    4. Mardin'de 150 kilogram patlayıcı ele..
    5. "İlimizde ahır ve samanlık gibi..
    6. İki lider görüştü! O ilçelerde anlaşma..
    7. Aşkın Törenkimdir? Aşkın Tören Ak..
    8. Katliam yapacaklardı! Hepsi ele..
    9. İsrail saldırdı, İran açıkladı!..
    10. Antalya 20 milyon turisti ağırlamaya..
    11. "Yargıtay imamı"nın bacanağı eski..
    12. Okul müdürlüğü sınavı ne zaman..
    13. Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında..
    14. Kanserli çocuklar için organik oyuncak..
    15. Aydem'den çocuklara enerji verimliliği..
    16. İnternet kafeden cep telefonu çalan..
    17. Sehit Kaya neden istifa etti? | Ak..
    18. Davos'ta "küreselleşme" masaya..
    19. Avrupa borsaları güne nasıl başladı?
    20. Yarıyıl tatilinde doğunun gözde kayak..
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Erdoğan: Ne çektiysek bunlardan çektik
    Erdoğan: Ne çektiysek bunlardan çektik