0553 313 94 23

Seyyar sandık için başvurular 17 Ocak'ta sona erecek

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için yapılacak seyyar sandık başvuruları 17 Ocak'ta tamamlanacak- Bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağımlı bulunduğu tespit edilerek seyyar sandık seçmen listesine dahil edilmiş seçmenden tekrar sağlık raporu istenmeyecek

10 Ocak 2019 Perşembe 12:07
Seyyar sandık için başvurular 17 Ocak'ta sona erecek

ANKARA (AA) - Yerel seçimde hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için oluşturulacak seyyar sandıklara yönelik 4 Ocak'ta başlayan başvurular, 17 Ocak'ta sona erecek.

Yüksek Seçim Kurulunun seçim takvimine göre, hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin bir yakını tarafından "www.ysk.gov.tr" internet adresinden temin edilecek "seyyar sandık kurulu talep formu" ile 17 Ocak'a kadar ilçe seçim kurulu başkanlığı veya buraya gönderilmek üzere muhtarlıklara başvuru yapılacak.

Talep formu ile "engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu" veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin yer aldığı sağlık raporu ibraz edilecek. Bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağımlı olduğu tespit edilerek seyyar sandık seçmen listesine dahil edilmiş seçmenlerden yeniden sağlık raporu istenmeyecek.

Sağlık raporlarında yatağa bağımlılığın tıbbi sebebi, yatağa bağımlılığın kalıcı olup olmadığı, yatağa bağımlılığın süresi belirtilecek.

Raporlar, ıslak imzalı veya elektronik imzalı ve barkodlu şekilde düzenlenecek, tereddüt halinde barkod kontrolü ilçe seçim kurulu başkanlığınca yapılacak.

Seyyar sandık kurulu seçmen listelerine, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerden sadece il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenler kaydedilebilecek. Seyyar sandık kurulu seçmen listesine kaydedilen seçmenler, büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği seçimleri için oy kullanabilecek ancak muhtar, ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri için oy kullanamayacak.

Görme ve işitme engelli seçmenler, sadece bu engelleri nedeniyle seyyar sandık kurulu seçmen listesine eklenemeyecek.

Köy ve beldelerde kayıtlı seçmenler ile köy veya beldeden mahalleye dönüşen yerlerdeki seçmenler seyyar sandık kurulu seçmen listesine kaydolmak için talepte bulunamayacak.

Bir sandıkta oy kullanacak azami seçmen sayısı ise 30 olarak belirlendi. Bu sayının üzerinde seyyar sandık belirleme yetkisi ise ilçe seçim kurulu başkanına ait olacak.

Öte yandan YSK tarafından, mahalli idareler seçimi için 4 Ocak'ta askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri de 17 Ocak Perşembe saat 17.00'ye kadar askıda kalacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 12:07
  1. seçim
  2. seyyar sandık
  3. YSK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP, PKK'ya çalışıyor! Fırsat bili
    1. HDP, PKK'ya çalışıyor! Fırsat bili
    2. TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Benim..
    3. Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye..
    4. Irak Terörle Mücadele Komutanı bayrak..
    5. Halı sahada kalp krizi geçiren öğretim..
    6. Yabancı futbolculara yönelik "icra..
    7. Afganistan'dan İran'a Taliban eleştirisi
    8. Assan Panel, ihracatını üç yılda yüzde..
    9. Türkiye Maarif Vakfı Kanunu'nun iptal..
    10. Binali Yıldırım'dan istifa açıklaması
    11. Seyyar sandık için başvurular 17..
    12. Ekonomi alanında destek teklifi Plan..
    13. Afganistan'da Taliban saldırıları
    14. Trump açıkça tehdit etti! 'Eğer..
    15. ‘Yetim Dostu Hastane’
    16. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye..
    17. Denizli'de Süper Lig heyecanı
    18. Antalya, spor turizminde altın çağını..
    19. ANALİZ-Lidersiz ve vizyonsuz AB..
    20. Yabancı 20 ülkede çalışanlar şanslı
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi