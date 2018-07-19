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Seyyar gasilhaneydi, bakın şimdi ne oldu!

Daha önce seyyar gasilhane olarak hizmet veren bir otobüs, Kahramankazan Belediyesi Gençlik Meclisi öğrencileri tarafından, "Eskiyi Değerlendir, Yeniyi Şenlendir" projesi kapsamında kütüphaneye dönüştürüldü.

19 Temmuz 2018 Perşembe 17:08
Seyyar gasilhaneydi, bakın şimdi ne oldu!

Kahramankazan Belediyesi Gençlik Meclisi öğrencilerinin, "Eskiyi Değerlendir, Yeniyi Şenlendir" projesi kapsamında kütüphaneye dönüştürdüğü, daha önce seyyar gasilhane olarak hizmet veren otobüs kütüphane, törenle hizmete açıldı.

Belediye yanındaki kent meydanında düzenlenen törene, Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve vatandaşlar katıldı.
Tören alanında otobüsün gasilhaneden kütüphaneye dönüşüm öyküsünün anlatıldığı fotoğraf sergisi de açıldı.

Belediye Başkanı Lokman Ertürk, törende yaptığı konuşmada, "Gençlik Merkezi" öğrencilerinin böyle bir proje ile kendisine geldiklerinde çok heyecanlandığını ve mutlu olduğunu belirterek, daha önce Cenaze Hizmetleri Müdürlüğünde hizmet veren ve ekonomik ömrünü doldurduğu için atıl durumda bulunan otobüsü gençlerin de bizzat katılımıyla gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından gezici bir kütüphaneye döndürdüklerini söyledi.

'İNSAN OKUDUKÇA ÇEVRESİNE KATKI SAĞLAYACAKTIR'

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da sosyal belediyeciliğin günümüzde artık farklı bir boyuta taşındığını ve bu projenin okuma adına başlı başına bir farkındalık oluşturduğunu belirterek, "En azından yolda böyle bir otobüs gördüğümüzde okumamız gerektiğini, günün belli bir saatini okumak için ayırmamız gerektiğini hatırlatacak bizlere. Çünkü insan okudukça duygu ve düşünce dünyası gelişecek ve o oranda da çevresine katkı sağlayacaktır." dedi.

'KİTABÜS'TE 500 KİTAP BULUNUYOR

 

"Kitabüs" olarak adlandırılan gezici kütüphanede Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Ötüken Kitabevinin katkılarıyla toplanan bin 500 adet kitap yer alıyor.
Programda Gençlik Meclisi üyeleri, projenin hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı Lokman Ertürk'e Türk ve dünya klasiklerinden oluşan bir kitap seti hediye etti.

Konuşmaların ardından kurdelenin kesilmesiyle aracı gezen davetliler, sergilenen kitaplar hakkında bilgi aldı.

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 17:08
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