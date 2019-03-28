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Seyyar asansörde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde oturduğu evde elektrik kesintisi nedeniyle bindiği seyyar asansörde mahsur kalan yürüme engelli yaşlı kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

28 Mart 2019 Perşembe 18:11
Seyyar asansörde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde oturduğu evde elektrik kesintisi nedeniyle bindiği seyyar asansörde mahsur kalan yürüme engelli yaşlı kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Yeşilköy Mahallesi Yakut Sokakta meydana geldi. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yürüyemeyen Nazlı Kaya adlı yaşlı kadın eşiyle birlikte yaşadığı iki katlı evin ikinci katından kendisi için evin balkonuna kurulan asansöre bindi.


Akülü sandalyesi ile bindiği asansörde aniden yaşanan elektrik kesinti arızası nedeniyle yaşlı kadın asansörde mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine Kaya’nın yardımına Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Asansör, itfaiye aracı içerisinde bulunan jeneratör yardımıyla çalıştırılarak asansörde mahsur kalan Nazlı Kaya bulunduğu yerden kurtarıldı.


Nazlı Kaya adlı yaşlı kadın kendisini kurtaran itfaiye ekipleri ile birlikte çektirdiği selfi ile teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 18:11
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