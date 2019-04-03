0553 313 94 23

Seyyah Bisiklet Grubundan Kök Hücre Bağışı

Kayseri’de Seyyah Bisiklet Grubu üyeleri farkındalık oluşturmak ve kanser hastalarına kök hücre bağışında bulunulmasına destek vermek için kök hücre bağışında bulundu.

03 Nisan 2019 Çarşamba 16:24
Seyyah Bisiklet Grubundan Kök Hücre Bağışı

Kayseri’de Seyyah Bisiklet Grubu üyeleri farkındalık oluşturmak ve kanser hastalarına kök hücre bağışında bulunulmasına destek vermek için kök hücre bağışında bulundu.


Seyyah Bisiklet Grubu üyesi Nuray Karakaya, daha önce çıktıkları yolculuklarda bir çok insanla tanıştıklarını ve iletişime geçtiklerini belirterek, yine yolda tanıştığı kanser hastası Öykü isimli kız çocuğuna kök hücre bağışında bulunmak için böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyledi. Nuray Karakaya, konuşmasının devamında ise yaptıkları organizasyon sayesinde farkındalık oluşturmak ve daha çok hastaya kök hücre bağışında bulunulmasını sağlamak istediklerini ekledi.


Kayseri Seyyah Bisiklet Grubu üyesi Nuray Karakaya, “Biz her sene yaklaşık 600 ile bin kilometre arası mesafelerde bisikletle tura çıkıyoruz. Bu turda da köy kahvelerine uğrayarak ilçelerdeki insanlarla iletişim kuruyoruz. Bu tura çıkarken de bir farkındalık oluşturmak istedik. Bu organizasyonu da, Aralık ayından beri donör arayan Öykü için yapmak istedik. Bu turun kök hücre bağışını duyurmak için çok büyük bir imkan sağlayacağını düşündüm. Bunu ekip arkadaşlarımla paylaştığımda sağ olsunlar bana çok büyük destek verdiler. Bu amaçla da ayın 9’unda Kayseri’den hareket edeceğiz. 9 Nisan’dan sonra Nevşehir, Aksaray, Konya ve Alanya’ya kadar pedallayarak gideceğiz. Yola çıkmadan önce de burada bir duyuru yaptık ve dedik ki Öykü için sizler de umut olun. Öykü’ye olmasa bile donör bekleyen o kadar çok hasta var ki, eminim bu bağışlar birilerinin hayatını kurtaracak, onlara umut olacak. O yüzden bugün buradayız.” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 16:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mazbatasını alan AK Partili Aslan görevine başladı
    1. Mazbatasını alan AK Partili Aslan..
    2. Bakan Çavuşoğlu, Kuzey Makedonyalı..
    3. Batman’da toprak kayması tedirginliği
    4. AK Parti ve MHP itiraz ettiği ilde..
    5. İstanbul’da 19 ilçede oylar sayılıyor
    6. Brunei'de şeriata geçildi | Brunei..
    7. Öğrencilere "bilinçli tüket bilinci..
    8. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "S-400'ler..
    9. “Sınırdaki İnsanlar” İKÜ’de
    10. Artvin Belediye Başkanlığı’nda devir..
    11. Kars’ta İl Koordinasyon Kurulu..
    12. Şanlıurfa'da 3 terörist yakalandı
    13. Öğrencisi tarafından öldürülen müdür..
    14. Kuran-i Kerim tilaveti ile göreve..
    15. Uluslararası Polis Futbol..
    16. Özyiğit mazbatasını aldı
    17. Yakutiye Belediye Başkanı Uçar,..
    18. İngiltere’de hizmet sektörü daraldı
    19. Artvin Belediye Başkanı Demirhan..
    20. Evde dudak kremi yapmak mümkün mü?
    21. 2019 yerel seçim sonuçları
    22. İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı
    23. Malatya'da balık avı yasağı başladı
    24. 3 gündür aranan minik Fatih'ten..
    25. Bakan Selçuk, öğretmenlerle bir araya..
    26. Balıkesir Ticaret Odası’ndan..
    27. Bel ağrısı neden olur? Bel ağrısı..
    28. TSB Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası..
    29. n11.com ve ABC Mobilya iş birliği
    30. GÜNCELLEME - İstanbul'da bazı..
    Temel Karamollaoğlu çok sert çıktı: Bunu kimse örtbas edemez
    Temel Karamollaoğlu çok sert çıktı: Bunu kimse örtbas edemez
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    YSK'nın kararı bekleniyor! AK Parti İstanbul'u listeden çıkardı
    YSK'nın kararı bekleniyor! AK Parti İstanbul'u listeden çıkardı
    CHP'de panik: "Bir an önce normalleşelim"
    CHP'de panik: "Bir an önce normalleşelim"

    Günün Karikatürü

    3 Nisan 2019
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
    “Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”
    “Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”