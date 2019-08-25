ABD ile İsrail arasında F-35 krizi! Trump'tan Netanyahu'ya uyarı
Terör devleti İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi, ABD ile İsrail arasında F-35 krizi yaşandığını ileri sürdü. Gazetede yer alan haberde, Irak ile ilişkileri zorlu bir süreçten geçen Washington yönetiminin, Tel Aviv yönetiminin Bağdat'ta F-35 savaş uçaklarıyla, İran hedeflerine hava saldırısı düzenlemesinden rahatsız. Haberde ayrıca, Trump'ın Netanyahu'yu bu konuda uyardığını da yer aldı.25 Ağustos 2019 Pazar 07:10
Terör devleti İsrail'in son dönemde Irak'taki bazı hedeflere F-35 kullanarak sık sık operasyon yapması ABD'de sıkıntıya yol açtı. Tel Aviv yönetimini uyarıp "F-35 operasyonları ile sınırları zorluyorsunuz" diyen ABD'nin, Bağdat yönetimi ile ilişkileri de zorlu bir süreçten geçiyor.
Netanyahu'yu uyardı
Haaretz gazetesinde yer alan haberde, bu konuda ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu uyardığına dikkat çekildi.
İsrail son dönemlerde üst üste Bağdat'ın kuzeyinde bulunan ve İran tarafından desteklendiği iddia edilen bazı askeri kampları ve silah depolarını vurmuştu. Bu operasyon "stealth" özelliğe sahip F-35 uçakları tarafından gerçekleştirilmişti.
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