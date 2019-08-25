ABD ile İsrail arasında F-35 krizi! Trump'tan Netanyahu'ya uyarı

Terör devleti İsrail'in son dönemde Irak'taki bazı hedeflere F-35 kullanarak sık sık operasyon yapması ABD'de sıkıntıya yol açtı. Tel Aviv yönetimini uyarıp "F-35 operasyonları ile sınırları zorluyorsunuz" diyen ABD'nin, Bağdat yönetimi ile ilişkileri de zorlu bir süreçten geçiyor.

Netanyahu'yu uyardı

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, bu konuda ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu uyardığına dikkat çekildi.

İsrail son dönemlerde üst üste Bağdat'ın kuzeyinde bulunan ve İran tarafından desteklendiği iddia edilen bazı askeri kampları ve silah depolarını vurmuştu. Bu operasyon "stealth" özelliğe sahip F-35 uçakları tarafından gerçekleştirilmişti.