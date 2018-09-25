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Şeytanın uşağı Netanyahu kesin konuştu: Vurmaya devam edeceğiz

Terör devleti İsrail Başbakanı BinyaminNetanyahu, Suriye'deki İran hedeflerini vurmaya devam edeceklerini açıklayarak bölgede Rusya'yla koordinasyonu sürdüreceklerini belirtti.

25 Eylül 2018 Salı 15:28
Şeytanın uşağı Netanyahu kesin konuştu: Vurmaya devam edeceğiz

Geçen hafta Suriye'de 15 mürettebatı taşıyan Rus savaş uçağının Esed güçleri tarafından düşürülmesinin yankıları sürüyor.

Olayla ilgili olarak kendilerini suçlayan Rusya'nın Suriye'ye iki hafta içinde S-300 yeni hava savunma sistemi göndereceğini açıklamasının ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konuştu.

New York'taki BM Genel Kurulu'na gitmek için yola çıkmadan önce gazetecilere konuşan Netanyahu, "Suriye'deki İran tahkimatını durdurmak için çalışmaya ve Rus ordusuyla İsrail ordusu arasındaki askeri koordinasyona devam edeceğiz" dedi.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 15:28
  1. Terör Devleti İsrail
  2. Siyonist İsrail
  3. Binyamin Netanyahu
  4. İran
  5. Suriye
  6. Rusya
  7. Netanyahu kesin konuştu

YORUM YAZ

  • ömerömer34 dk önce
    vurmaya kararlıysanız vurulmaya da hazır olun lanetli itrailoğulları!
  • melih53melih531 sa önce
    rusya s-300 leri versin o zaman görür bu şerefsiz yahudi..amerikadaki karı satıcı kankası adelson denen kumarcı karı satıcı şerefsizle beraber şişman trumpın dizginlerini elinde tutan bu ikiliye en iyi cevab rusyadan .s-300 ler..
  • tuğrultuğrul1 sa önce
    Şeytanın uşağı gayya kuyusunun derinliklerinde de zebanilerin vurduğu tokmakların sesi daha gür duyulacak. Bir an önce canın cehenneme şeytan_I aliyyillane...
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