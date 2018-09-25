Şeytanın uşağı Netanyahu kesin konuştu: Vurmaya devam edeceğiz

Geçen hafta Suriye'de 15 mürettebatı taşıyan Rus savaş uçağının Esed güçleri tarafından düşürülmesinin yankıları sürüyor.

Olayla ilgili olarak kendilerini suçlayan Rusya'nın Suriye'ye iki hafta içinde S-300 yeni hava savunma sistemi göndereceğini açıklamasının ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konuştu.

New York'taki BM Genel Kurulu'na gitmek için yola çıkmadan önce gazetecilere konuşan Netanyahu, "Suriye'deki İran tahkimatını durdurmak için çalışmaya ve Rus ordusuyla İsrail ordusu arasındaki askeri koordinasyona devam edeceğiz" dedi.