Şeytanın fısıltısı!! Gazetemiz okurlarından Güngör Ulusoy, "Şeytanın fısıltısı!!" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

Güngör Ulusoy/İzmir Nizam-ı âlemde; şeytana adres sorduk Küfür düzeninde coştukça coştuk. Kâfirin dini üzerine bu ne acayip dostluk. Anadan üryan soyundukça soyunduk. Çağdaşlığın zıkkımını şerefine diye tokuştuk. * Bu senaryonun adı dinler arası diyalog. Sentezlendi Müslüman’ı, Hristiyan’ı şeytanok. İzdivaçlar için gösterildi katalog. Bu projenin mimarı siyonizm, mabedi sinagog. * Roma’yı kendimize kıblegâh belledik. Kâbe’yi turistik seyahat eyledik. Biz bu güzelim dinimize neyledik. Din adına nefsimizden geleni söyledik. Söyledikçe bir türlü imana gelmedik. * Mazluma giydirildi, mutluluğun “gülen” maskesi. Ağladı yalandan zalimin kahpesi. Müslüman kisvesinde şeytanın pençesi Oynandı tiyatronun son sahnesi. Kapandı bu oyunun kirli perdesi.

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