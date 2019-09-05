Şeytanın fısıltısı!!
Gazetemiz okurlarından Güngör Ulusoy, "Şeytanın fısıltısı!!" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.05 Eylül 2019 Perşembe 13:08
Güngör Ulusoy/İzmir
Nizam-ı âlemde; şeytana adres sorduk
Küfür düzeninde coştukça coştuk.
Kâfirin dini üzerine bu ne acayip dostluk.
Anadan üryan soyundukça soyunduk.
Çağdaşlığın zıkkımını şerefine diye tokuştuk.
*
Bu senaryonun adı dinler arası diyalog.
Sentezlendi Müslüman’ı, Hristiyan’ı şeytanok.
İzdivaçlar için gösterildi katalog.
Bu projenin mimarı siyonizm, mabedi sinagog.
*
Roma’yı kendimize kıblegâh belledik.
Kâbe’yi turistik seyahat eyledik.
Biz bu güzelim dinimize neyledik.
Din adına nefsimizden geleni söyledik.
Söyledikçe bir türlü imana gelmedik.
*
Mazluma giydirildi, mutluluğun “gülen” maskesi.
Ağladı yalandan zalimin kahpesi.
Müslüman kisvesinde şeytanın pençesi
Oynandı tiyatronun son sahnesi.
Kapandı bu oyunun kirli perdesi.
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