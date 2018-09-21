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Aracı çalıştıramayınca iterek kaçırdı!

Amasya’da bir hırsız geç saatlerde torpil patlattığı sokakta, kapısını zorlayarak açtığı aracı çalıştıramayınca iterek kaçırdı.O anlar saniye saniye kaydedildi.

21 Eylül 2018 Cuma 11:12
Aracı çalıştıramayınca iterek kaçırdı!

Amasya'da 3 motosiklet daha çalarak, 1 otomobil ve 1 ev ile bağ evini de soyduktan sonra polisin yakaladığı cezaevi firarisi hırsızın üzerinden torpil, otobüs kartı ve su anahtarı gibi çeşitli çalıntı eşyalar çıktı. 

Edinilen bilgiye göre, geçen hafta geç saatlerde 2 motosikletin, önceki gün de bir otomobil ile motosikletin daha çalınıp 3 otomobilden de hırsızlık yapılması üzerine şehir genelinde adeta alarm durumuna geçen Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yakalayarak gözaltına aldığı şüphelinin 10 gün önce Gümüşhacıköy Açık İnfaz Kurumundan firar eden İlkay G. (19) olduğu belirlendi. Şeyhcui Mahallesi'ndeki bir sokakta geç saatlerde torpil patlattığı ve kontrol ettiği araçlardan birisinin de kapısını açıp iterek kaçıran İlkay G.'nin aracı çaldığı anlar çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. 

Orman Bağları Mahallesi'ndeki bir ev ile bağ evine girdiği de belirlenip çaldıkları arasında tutuşturup bir çöp bidonunu yaktığı torpiller, otobüs kartı, çok sayıda bozuk para, su anahtarı ile radyonun da aralarında olduğu çeşitli eşyalar çıkan suç dosyası kabarık İlkay G., sorgusunun ardından adliyeye götürülürken yaptıklarından pişman olduğunu söyledi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Polisler, çalınan otomobil ve motosikletleri sahiplerine teslim etti. 

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 11:12
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