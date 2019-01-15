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Cami minaresine saklanmış esrar bulundu!

Diyarbakır'ın Lice ilçede terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, daha önce güvenlik güçlerine ateş açtığı belirlenen şahsın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda cami minaresine saklanmış esrar bulundu.

15 Ocak 2019 Salı 09:44
Cami minaresine saklanmış esrar bulundu!

Minareye saklanmış esrar ele geçirildi terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen "Bayrak-111 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kara-02 Müşterek Operasyonu" dün saat 22.00 itibariyle tamamlandı. 

Operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen sığınak imha edildi. Sığınakta, küçük tüp, 4 gözlü set üstü ocak ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. 

Minareye uyuşturucu gizlemişler

Narkoterörle mücadele kapsamında, Lice ilçesine bağlı Yalaza köyünde caminin minaresine saklanmış jelikan bidonda esrar bulundu.

Operasyonda 44 kilogram kubar, 187 kilogram toz olmak üzere toplam 231 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. 

Geçici olarak teşkil edilen 4 yol kontrol ve arama noktalarındaki uygulamada, asker kaçağı olduğu tespit edilen 3 kişi tebligat yapılarak serbest bırakıldı.

Güvenlik güçlerine daha önce ateş açan şüpheli yakalandı

Operasyon bölgesinde 11 konut ve eklentisinde adli arama yapıldığı ifade edilen Valilik açıklamasında, şu bilgilere de yer verildi:

"03 Eylül 2018'de Hazro ilçesi Çitlibahçe Köyünde İçişleri Bakanlığınca Yeşilrenk kodu ile aranan Sözde Amed Eyalet Halkla ilişkiler ve Maliye sorumlusu HakkıŞiyar kod adlı Deniz Yüksel'in aralarında bulunduğu 2 PKK'lı teröristin ölü olarak etkisiz hale getirilmesi terör olayında, temas esnasındagüvenlik güçlerine değişik noktalardan ve evlerden ateş açan şüphelilerden olay tarihinde alınan atış artığı svabı pozitif çıkan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli M.T, 'Kasten Öldürme' suçundan aranma kaydı bulunan Y.T. ve H.T, evinde terörist kıyafetli fotoğrafları bulundurarak 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçunu işleyen F.T ve R.T. ile aramada elinde bulanan uyuşturucu dolu poşeti atarak kaçmaya çalışan M.Ö. olmak üzere toplam 6 kişi yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince gözaltına alındı."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 09:44
  1. uyuşturucu
  2. Diyarbakır
  3. operasyon
  4. terör örgütü
  5. Minare

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