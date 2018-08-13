Şeytan’ın adamı Türkiye’de kriz peşinde!

ABD’nin Türk adlî makamlarının Rahip Brunson kararı sonrası Türkiye’deki dolar kuru üzerinden spekülatif bir kriz çıkarmaya yönelik çabaları sürerken ABD kuklası ülkeler de Türkiye karşısında Donald Trump taraftarı bir siyaset izliyor.

HALKLAR TÜRKİYE’NİN YANINDA, KUKLALAR TRUMP’IN...

ABD’nin Türkiye’de kriz çıkarmaya yönelik çabalarının daha ilk gününden itibaren Arap halkları Türkiye’nin yanında tavır alıp dolarlarını Türk lirasına çevirdiler. Çok sayıda Arap ülkesinden kanaat önderleri Türkiye’nin yanında olduklarını yayımladıkları bildiriyle dünya kamuoyuna ilan ettiler. Ancak siyonistleşen Arap ülkelerinin liderleri Trump’ın yanında tavır alıyor.

MEDYALARIYLA TÜRKİYE’DE KRİZ ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR

ABD’nin Türkiye’ye yönelik saldırıları sürerken Birleşik Arap Emirliklerince fonlanan gazete ve internet siteleri de Türkiye’de kriz çıkarma çabasına girişti. Birleşik Arap Emirlikleri’nce (BAE) fonlanan al-Arab gazetesi günlerdir Türkiye’de kriz çıkarmaya yönelik yayınlar yapıyor. Gazete, Türkiye'de ekonominin kötü olduğunu iddia ederken, Erdoğan'ın 100 günlük eylem planının da bu krize çözüm olamayacağını iddia ediyor. Türkiye karşıtı siyaseti Arap ülkelerinde artık sonuç vermeyen BAE, artık kendisine bağlı medya kuruluşlarıyla Türkiye’ye saldırıyor. Al-Arab aynı zamanda Arap News ismiyle İngilizce yayımlanıyor.

FETÖ’CÜLERİ FİNANSE EDİYORLAR

Al-Arab gazetesini de bünyesinde barındıran Al-Arab Publishing House, aynı zamanda FETÖ’cü ahvalnews’in de finansmanını üstleniyor. 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminin de arkasında olduğu bilinen BAE, ahvalnews ile Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak Türkiye karşıtı haberler yayınlıyor.