0553 313 94 23

Şeytan’ın adamı Türkiye’de kriz peşinde!

ABD'nin Türkiye'de kriz çıkarmaya dönük çabası sürerken, sarı şeytan Trump'ın en büyük destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri de sahip olduğu yayın kuruluşlarıyla Türkiye'de kaos çıkarmaya çalışıyor.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:20
Şeytan’ın adamı Türkiye’de kriz peşinde!

ABD’nin Türk adlî makamlarının Rahip Brunson kararı sonrası Türkiye’deki dolar kuru üzerinden spekülatif bir kriz çıkarmaya yönelik çabaları sürerken ABD kuklası ülkeler de Türkiye karşısında Donald Trump taraftarı bir siyaset izliyor.

HALKLAR TÜRKİYE’NİN YANINDA, KUKLALAR TRUMP’IN...

ABD’nin Türkiye’de kriz çıkarmaya yönelik çabalarının daha ilk gününden itibaren Arap halkları Türkiye’nin yanında tavır alıp dolarlarını Türk lirasına çevirdiler. Çok sayıda Arap ülkesinden kanaat önderleri Türkiye’nin yanında olduklarını yayımladıkları bildiriyle dünya kamuoyuna ilan ettiler. Ancak siyonistleşen Arap ülkelerinin liderleri Trump’ın yanında tavır alıyor.

el arab gazetesi kriz

MEDYALARIYLA TÜRKİYE’DE KRİZ ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR

ABD’nin Türkiye’ye yönelik saldırıları sürerken Birleşik Arap Emirliklerince fonlanan gazete ve internet siteleri de Türkiye’de kriz çıkarma çabasına girişti. Birleşik Arap Emirlikleri’nce (BAE) fonlanan al-Arab gazetesi günlerdir Türkiye’de kriz çıkarmaya yönelik yayınlar yapıyor. Gazete, Türkiye'de ekonominin kötü olduğunu iddia ederken, Erdoğan'ın 100 günlük eylem planının da bu krize çözüm olamayacağını iddia ediyor. Türkiye karşıtı siyaseti Arap ülkelerinde artık sonuç vermeyen BAE, artık kendisine bağlı medya kuruluşlarıyla Türkiye’ye saldırıyor. Al-Arab aynı zamanda Arap News ismiyle İngilizce yayımlanıyor.

el-arab gazetesi

FETÖ’CÜLERİ FİNANSE EDİYORLAR

Al-Arab gazetesini de bünyesinde barındıran Al-Arab Publishing House, aynı zamanda FETÖ’cü ahvalnews’in de finansmanını üstleniyor. 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminin de arkasında olduğu bilinen BAE, ahvalnews ile Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak Türkiye karşıtı haberler yayınlıyor.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:20
  1. el-arab gazetesi
  2. Muhammed Bin Zayed
  3. BAE
  4. Donald Trump

YORUM YAZ

  • CEYLONICEYLONI1 sa önce
    DILSIZ VE DINSIZ SEYTANLARA KARSI DIK DURACAGIZ ISRAIL AMERIKA BAE SAUDI ARABISTAN MISIR BUNLARIN TASMASI SIYONIS ISRAILIN ELINDEDIR TÜRKIYEM YIKILMIYACAKSINDIK DURACAGIZ SIYONISTLERI KENDI SILAHIYLA VURACAGIZ BENIM TÜRKIYEM YERLI PARAM DOLAR OLSUN MÜSLÜMANLARA HARAM AMERIKADA ER VEYA GEC IC SAVAS CIKACAK ÖYLE BIR IC SAVAS OLACAKI AMERIKA ARTIK HARITADA OLMAYACAK.
  • melih53melih531 sa önce
    amerikada beyaz saray şu an itibarıyla kuşatılmıştır.amerika ve dünya tehlike altındadır.bu kuşatmayı yapan çete acil çökertilmelidir.bu konuda CİA ve FBİ ve amerika savcıları harekete geçmelidir.sorun artık dünyanın sorunudur ve artık dolar güvenilir bir ortak*rezerv* değildir..brics ülkeleri nezdinde bu konuda yeni bir para oluşumu konusunda acil adım atılmalıdır.ve amerikalılar beyaz sarayı kurtarmalıdır..isterlerse buradan ekip gönderebiliriz..
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Siyonist İsrail bir ayda 520 Filistinliyi gözaltına aldı
  1. Siyonist İsrail bir ayda 520..
  2. Korktuğu için ameliyat olmadı! 30..
  3. Rus asıllı kadın Kelime-i Şehadet..
  4. Kurban pazarında sahte paraya dikkat!
  5. AK Parti 17 yaşında!
  6. UEFA'dan Türk hakemlere görev
  7. Bu ilde ilk kez bir müftü nikah kıydı
  8. Azerbaycan da Türkiye'den emin!
  9. HSK, ByLock kullanan savcıyı görevden..
  10. Başkan Erdoğan'dan Beştepe'de önemli..
  11. Erkeğin eşi için kurban kesmesi..
  12. Pompalı tüfeklerle site güvenliğine..
  13. Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti..
  14. Kurban kesmek kimlere vaciptir?
  15. Atiba, futbol oynamak istediği ülkeyi..
  16. GDO’lu besinlere dikkat!
  17. Görme yetilerini kaybedebilirler! 9..
  18. Trafik kazasında acı tesadüf! Görünce..
  19. Hamaney'den Trump'ın teklifine sert..
  20. Seferi kimse kurban kesebilir mi?
Kur krizini yedi yıl önceden tahmin etmişti... Küresel bir çöküş bekliyor
Kur krizini yedi yıl önceden tahmin etmişti... Küresel bir çöküş bekliyor
Türkiye'nin büyük devlet refleksi göstermesi ABD'yi rahatsız etti
Türkiye'nin büyük devlet refleksi göstermesi ABD'yi rahatsız etti
Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık bunu yapmayın
Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık bunu yapmayın
Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!
Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!
ABD'yi şoke eden tepki: Kritik dolar hamlesi
ABD'yi şoke eden tepki: Kritik dolar hamlesi

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!
Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!