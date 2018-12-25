Şeytan yarı yolda bırakır

Ahmet Güngör

Şeytanı baştan düşman bilmek ve adımlarını ona göre atmak, planlarını ona göre yapmak, ona göre yola çıkmak gerekmez mi?

PYD-PKK’nın şimdiki şikayeti, yakınması, sızlanması bu fikrin bir kez daha doğruluğunu ispatlamıyor mu?

Hani Müslümanları yok etmek için Bedir Savaşı’nın toplantısına katılan ve fikir beyan eden, müşrikleri fitleyen, cesaretlendiren ve ayaklandıran şeytanın, savaş sırasında Müslümanlara yardım eden ve müşriklerin boynunu vuran melekleri görünce, ben gidiyorum, ben kaçıyorum, ben sizin görmediğinizi görüyorum diyerek savaş meydanından hızla uzaklaşması gibi… Şeytan burada Amerika; kanan, şeytana uyan PYD-PKK ve melekler de ülkemiz Türkiye’ye ne çok benziyor… Yapılması gereken başta şeytana uymamaktı. Daha dur hele birde ahirette şeytanın kendilerini yalnız bırakmasına şahit olacaklar!

Şeytanı şikayet edecekler Allah’a! Bu bizi saptırdı, bu yoldan çıkardı diyecekler İbrahim suresi 22’deki gibi. Ama şeytan diyecek ki ben zorla getirmedim onları! Allah çağırdı hak yola, ben çağırdım batıl yola, onlar koşarak benim peşimden geldiler. Şimdi onlar beni değil hiç kafalarını kullanmayan, düşünmeyen kendilerini ayıplasınlar…

Selam ve dua ile…