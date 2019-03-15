Seyrantepe TEM otoyolu kenarında incelenen şüpheli paketten el yapımı patlayıcı ve bomba düzenekleri çıktı. Patlayıcı, bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi. IHAAW160743-ASA/15-03-2019- Seyrantepe TEM otoyolu kenarında incelenen şüpheli paketten el yapımı patlayıcı ve bomba düzenekleri çıktı.

IHAAW160743-ASA/15-03-2019- Seyrantepe TEM otoyolu kenarında incelenen şüpheli paketten el yapımı patlayıcı ve bomba düzenekleri çıktı. Patlayıcı, bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi.15.03.2019 16:07:43TSINNNN

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