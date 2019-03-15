Seyrantepe TEM otoyolu kenarında incelenen şüpheli paketten el yapımı patlayıcı ve bomba düzenekleri çıktı. Patlayıcı, bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi.
IHAAW160743-ASA/15-03-2019- Seyrantepe TEM otoyolu kenarında incelenen şüpheli paketten el yapımı patlayıcı ve bomba düzenekleri çıktı.15 Mart 2019 Cuma 16:12
IHAAW160743-ASA/15-03-2019- Seyrantepe TEM otoyolu kenarında incelenen şüpheli paketten el yapımı patlayıcı ve bomba düzenekleri çıktı. Patlayıcı, bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi.15.03.2019 16:07:43TSINNNN
YORUM YAZ