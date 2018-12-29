Şeyma Döğücü kimdir, nerelidir? AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü mü oldu? Yerel seçim 2019
2019 yerel seçimleri öncesinde partilerin adayları belli olmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde açıklanan adaylardan biri de Ak Parti'nin İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü. Peki Şeyma Döğücü kimdir, nerelidir, daha önce hangi görevlerde bulundu? İşte merak edilen bu soruların detayları...29 Aralık 2018 Cumartesi 13:21
2019 yerel seçimleri öncesinde partilerin adayları belli olmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde açıklanan adaylardan biri de Ak Parti'nin İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü. Peki Şeyma Döğücü kimdir, nerelidir, daha önce hangi görevlerde bulundu? İşte merak edilen bu soruların detayları...
Şeyma Döğücü kimdir?
1965 Çorum doğumlu.
Çorum İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.Mazlum-Der, Hukukçular Derneği, Hukukçu Hanımlar Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Araştırma Kültür Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyelikleri ve insan hakları alanında gönüllü olarak çalışmalar yaptı.
İstanbul Barosu seçimlerinde Çağrı Grubu ve Hukukun Üstünlüğü Grubu ile birlikte çalışmalarda bulundu.
Adalet ve Kalkınma Partisinin kuruluşuyla birlikte 2002 yılında Ak Parti İstanbul İl Kadın Kolları kurucu üyesi olarak siyasi hayata katıldı.
İl Kadın Kolları Seçim İşleri Birim Başkanı, Siyasi Hukuki İşler Birim Başkanı, Yerel Yönetimler Birim Başkanı ve Sancaktepe İlçe Kadın kolları başkanı olarak görev yaptı. 2009 yerel seçimlerinde Sancaktepe Belediye meclis üyesi olarak seçildi.
2013-2014 yıllarında Türkiyenin ilk başörtülü kadın belediye başkan yardımcısı olarak Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.2012 yılında yapılan Ak Parti il kongresinde yönetim kurulu üyesi olarak seçildi. Halkla İlişkiler Birim Başkanı olarak görev yaptı.
Evli ve 3 çocuk annesi. İstanbul Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapmakta.
İddialara göre AK Parti'nin İstanbul'daki adayları
Ataşehir: İsmail Erdem
Silivri: MHP
Çatalca: Mesut Üner
Esenyurt: Azmi Ekinci
Avcılar: İbrahim Ulusoy
Başakşehir: Yasin Kartoğlu
Sultangazi: Abdurrahman Dursun
Küçükçekmece: Temel Karadeniz
Büyükçekmece: Mevlüt Uysal
Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık
Bağcılar: Lokman Çağrıcı
Esenler: M.Tevfik Göksu
Güngören: Fatih Özçiçek
Bahçelievler: Hakan Bahadır
Bayrampaşa: Atila Aydıner
Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta
Eyüp: Deniz Köken
Fatih: Ergün Turan
Kağıthane: Mevlüt Öztekin
Zeytinburnu: Ömer Arısoy
Sarıyer: Salih Bayraktar
Üsküdar: Hilmi Türkmen
Sancaktepe: Şeyma Döğücü
Ümraniye: İsmet Yıldırım
Çekmeköy: Ahmet Poyraz
Sultanbeyli: Hüseyin Keskin
Maltepe: MHP
Pendik: Ahmet Cin
Tuzla: Şadi Yazıcı
Beykoz: Murat Aydın
Kartal: Ebubekir Taşyürek
Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı
Bakırköy: Mehmet Umur
Beşiktaş: MHP
Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız
Kadıköy: Özgül Özkan Yavuz
Şile: İlhan Ocaklı
Şişli: Fatma Özden Ay
İSTANBUL : Binali YILDIRIM
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