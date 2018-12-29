Şeyma Döğücü kimdir, nerelidir? AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü mü oldu? Yerel seçim 2019

2019 yerel seçimleri öncesinde partilerin adayları belli olmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde açıklanan adaylardan biri de Ak Parti'nin İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü. Peki Şeyma Döğücü kimdir, nerelidir, daha önce hangi görevlerde bulundu? İşte merak edilen bu soruların detayları...

Şeyma Döğücü kimdir?

1965 Çorum doğumlu.

Çorum İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.Mazlum-Der, Hukukçular Derneği, Hukukçu Hanımlar Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Araştırma Kültür Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyelikleri ve insan hakları alanında gönüllü olarak çalışmalar yaptı.

İstanbul Barosu seçimlerinde Çağrı Grubu ve Hukukun Üstünlüğü Grubu ile birlikte çalışmalarda bulundu.

Adalet ve Kalkınma Partisinin kuruluşuyla birlikte 2002 yılında Ak Parti İstanbul İl Kadın Kolları kurucu üyesi olarak siyasi hayata katıldı.

İl Kadın Kolları Seçim İşleri Birim Başkanı, Siyasi Hukuki İşler Birim Başkanı, Yerel Yönetimler Birim Başkanı ve Sancaktepe İlçe Kadın kolları başkanı olarak görev yaptı. 2009 yerel seçimlerinde Sancaktepe Belediye meclis üyesi olarak seçildi.

2013-2014 yıllarında Türkiyenin ilk başörtülü kadın belediye başkan yardımcısı olarak Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.2012 yılında yapılan Ak Parti il kongresinde yönetim kurulu üyesi olarak seçildi. Halkla İlişkiler Birim Başkanı olarak görev yaptı.

Evli ve 3 çocuk annesi. İstanbul Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapmakta.

İddialara göre AK Parti'nin İstanbul'daki adayları

Ataşehir: İsmail Erdem

Silivri: MHP

Çatalca: Mesut Üner

Esenyurt: Azmi Ekinci

Avcılar: İbrahim Ulusoy

Başakşehir: Yasin Kartoğlu

Sultangazi: Abdurrahman Dursun

Küçükçekmece: Temel Karadeniz

Büyükçekmece: Mevlüt Uysal

Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık

Bağcılar: Lokman Çağrıcı

Esenler: M.Tevfik Göksu

Güngören: Fatih Özçiçek

Bahçelievler: Hakan Bahadır

Bayrampaşa: Atila Aydıner

Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta

Eyüp: Deniz Köken

Fatih: Ergün Turan

Kağıthane: Mevlüt Öztekin

Zeytinburnu: Ömer Arısoy

Sarıyer: Salih Bayraktar

Üsküdar: Hilmi Türkmen

Sancaktepe: Şeyma Döğücü

Ümraniye: İsmet Yıldırım

Çekmeköy: Ahmet Poyraz

Sultanbeyli: Hüseyin Keskin

Maltepe: MHP

Pendik: Ahmet Cin

Tuzla: Şadi Yazıcı

Beykoz: Murat Aydın

Kartal: Ebubekir Taşyürek

Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı

Bakırköy: Mehmet Umur

Beşiktaş: MHP

Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız

Kadıköy: Özgül Özkan Yavuz

Şile: İlhan Ocaklı

Şişli: Fatma Özden Ay

İSTANBUL : Binali YILDIRIM