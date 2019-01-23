Seyitnizam-Zeytinburnu arası tramvay hattı yer altına alınacak

İSTANBUL (AA) - Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın (T1) Seyitnizam-Zeytinburnu arasındaki 2 kilometrelik kısmının yer altına alınması amacıyla haziranda ihaleye çıkılması planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, yolun hem raylı hem de lastik tekerlekli araçlar tarafından kullanılması ve yeterince geniş olmaması nedeniyle yaşanan trafik sorununun çözümü için gündeme getirilen Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Akşemsettin ve Mithatpaşa istasyonlarını kapsayan 2 kilometrelik kısmının yer altında alınmasıyla ilgili imar planı değişiklik teklifi, oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis'te kabul edilen karar doğrultusunda, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın kara yolu trafiğiyle karma olarak kullandığı Zeytinburnu bölgesindeki 2 istasyonu ve arasındaki ray hattı yer altına alınacak.

Trafik problemlerini ve zaman kaybını azaltmayı amaçlayan çalışmanın projesi, tamamlanma aşamasına geldi. İnşaat ihalesine haziran ayında çıkılması planlanıyor.

İnşaat sırasında tramvay seferleri aksamayacak şekilde yapılacak işin 30 ayda tamamlanması hedefleniyor.

Çalışma kapsamında Zeytinburnu'ndan hemzemin olarak hareket edecek hat, Mithatpaşa İstasyonu'ndan önce yer altına dalacak. Bir sonraki istasyon olan Akşemsettin'de de yer altından geçecek raylı sistem, Merkez Efendi İstasyonu'ndan önce yüzeye çıkacak.

Projelendirme safhasında, tramvay hattının çalışmasının hiçbir kesintiye uğramadan yer altına alınması süreci de planlandı.

Ana hat tüneli ve istasyon inşaatları tamamlanıncaya kadar mevcut hat hizmet vermeye devam edecek. Çalışma tamamlandığında, yer altındaki yeni hatta geçiş işlemi kesintisiz sağlanacak.

Yer altında yeni inşa edilecek yapılar; yangın algılama ve söndürme, anons, kapalı devre kamera sistemi, yürüyen merdiven ve asansörler, havalandırma sistemleri gibi modern metro/hafif metro hatlarında bulunan yolcu tüm güvenlik/konfor gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlandı.

- 1992'de açıldı, 2011'de Bağcılar'a uzatıldı

T1 Hattı; Bağcılar, Zeytinburnu, Fatih ve Beşiktaş gibi İstanbul nüfusunun ve gün içi haraketliliğin çok yoğun olduğu bir lokasyonda hizmet veriyor. İstanbul dışındaki diğer tramvay hatlarına göre oldukça yüksek yolculuk talebini karşılayan tramvay hattı, 2005 yılında Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) tarafından yüksek yolcu talebini karşılama alanında "En İyi Uygulama" ödülünü aldı.

Hattın ilk bölümü olan Aksaray-Beyazıt arası 1992'de hizmete açıldı. Hat, aynı yıl iki yönde de uzatılarak Topkapı ve Sirkeci arasında hizmet vermeye başladı. İşletmeye paralel olarak devam eden inşaat çalışmaları sonucunda, hat 1994'te Zeytinburnu'na, 1996'da ise Eminönü'ne uzatıldı.

2006'da Bağcılar'a kadar uzatılan hat, Kabataş-Zeytinburnu (T1) ve Zeytinbunu-Bağcılar (T2) olarak iki parça olarak işletiliyordu. Yolculuk talepleri doğrultusunda 2011'de birleştirilen 18,5 kilometre ve 31 istasyonda oluşan iki bölüm, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı olarak hizmet vermeye devam ediyor.