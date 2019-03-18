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Seyitli Pazaryerinin temeli atıldı

Yunusemre Belediyesi, Seyitli Mahallesinde vatandaşın en büyük taleplerinden biri olan pazaryerinin temelini törenle attı.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:54
Seyitli Pazaryerinin temeli atıldı

Yunusemre Belediyesi, Seyitli Mahallesinde vatandaşın en büyük taleplerinden biri olan pazaryerinin temelini törenle attı. Törende konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Hizmetlerin devamı gelecek.” dedi.


Seyitli Mahallesi’nde pazaryerinin temeli törenle atıldı. Törene Yunusemre Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Adayı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, MHP Yunusemre İlçe Başkanvekili Bayram Tokgöz, AK Parti Yunusemre Gençlik Kolları Başkanı İlkcan Durmaz, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 400 metrekare alana sahip ve üstü kapalı olacak pazaryerinin mahallenin en büyük ihtiyacı gidereceğini kaydeden Seyitli Muhtarı Hüseyin Kırgöz, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Yunusemre Belediyesi’nin mahalleye güzel hizmetler kazandırdığını belirtti. Kırgöz konuşmasında, “Beş senede Büyükşehir Belediyesi 2 km kabristan yolunu yaptı. Deremiz komple temizlendi. Köprü yaptık. Ayrıca bizim karşı mahallenin 15 senedir süren su sorununu düzeltti. Yunusemre Belediyemizin de yaptığı hizmetler var. Türkiye’de gönül belediyeciliği birincilik ödülü alan Başkan Çerçi, 5 yıl boyunca hizmeti gerileten değil, üreten oldu. 50 bin metrekare taş, futbol sahası, arazi yolları, düğün salonu, fidan dağıtımı aklıma gelenler. Şimdi de pazaryerimizin temelini atıyoruz. Hayırlısı olsun. Başkanıma çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.


Yunusemre Belediyesi’nin 5 yılda her mahalleye hizmeti Belediye Başkanı Çerçi sayesinde kazandırdığını ifade eden AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli ise şunları söyledi: “Biz Manisa’da yaşayan insanlar olarak söyleyebiliriz ki; Mehmet Çerçi’yle 5 sene dolu dolu geçti. Mehmet Çerçi’nin olduğu yerde yalan olmaz, hizmet olur. Bunların daha fazlaları da yolda.”



Hizmetler devam edecek


Seyitli Mahallesi’ne Yunusemre Belediyesi tarafından 5 senelik süreçte pek çok hizmet yapıldığını ve devamının da geleceğini müjdeleyen Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Çerçi yaptığı konuşmada çalışmalarını anlattı. Başkan Çerçi konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Seyitli’ye güzel hizmetler yapıldı. Muhtarımız zaten gece gündüz arar. Gençlerimiz halı saha istiyor. Sağlık ocağı isteniyor. Kuran kursu isteniyor. Bu kadar iş yapıldı. Yine yapılacak. Pazaryerimizi de mahallemize kazandırıyoruz. Hizmetlerimizin devamı gelir. Hiç endişe duymayın. Mahallelerimiz arasında ayırım yapmıyoruz.”


Yapılan konuşmaların ardından projenin temeli dualar eşliğinde atıldı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:54
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