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Seyitgazi’nin tarihi üniversiteler ile canlanıyor

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29 Mart 2019 Cuma 16:01
Seyitgazi’nin tarihi üniversiteler ile canlanıyor

Eskişehir’in tarihi en köklü ilçelerinden birisi olan yer altı ve yer üstü zenginlikleri ve gerçekleşen yatırımlar ile adından çok söz ettiren Seyitgazi, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) ile yapılan protokollerle Seyitgazi tarihinden yeniden doğuyor


Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ile Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın,üniversite ve belediye arasında yapılan protokollere imza atması ile, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Seyitgazi’de tarihi Battalgazi evlerinin gün yüzüne çıkması için ilk adımı atılmış oldu. Yapılan protokolün ardından ilk etapta 11 tarihi evin restorasyonu ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları ilçede yoğun bir şekilde devam ediyor.


Anadolu Üniversitesi Seyitgazi’de Araştırma Merkezi kuruyor


Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın’ın girişimleri ile Seyitgazi’de eski Askerlik Şubesi binasının kullanımı Anadolu Üniversitesine yapılan protokol ile devredilirken, AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Edebiyat, turizm ve güzel sanatlar fakülteleriyle görüşüp, ilçede araştırma merkezi kurup, ilgili alanlardaki çalışmaların söz konusu merkezde yapılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.


Bilimsel çalışmaların yanı sıra Seyitgazi ilçesine katkıda bulunmak istediklerini anlatan Çomaklı, "İlçe halkıyla da bir sinerji içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Protokolle bize tahsis edilen binayı aktif bir şekilde kullanacağız" açıklamasında bulundu.


"ESTÜ ve AÜ ilçemize değer katacak"


Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, AÜ VE ESTÜ ile ilçeye değer katacak bir protokolün imzalandığını belirterek, ilçede üniversitenin ilk adımının atılmış olduğunu bildirdi. Seyitgazi’de tarihe ışık tutan yapıları ayağa kaldırarak sosyal hayata yeniden kazandırmak için çalışmalara devam edildiğini belirten Başkan Kalın, "Her yanı tarih kokan ilçemizde üniversitelerimiz ile gerçekleştirdiğimiz protokollerle birlikte ilçemizi hem turizmin hem de, üniversitelerimizin bilimsel çalışmalarını gerçekleştirebileceği, eğitimin cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Bu konuda ilçemize büyük değer veren Eskişehir Teknik Üniversitemize ve Anadolu Üniversitemize çok teşekkür ediyorum. Seyitgazi Tarihi Battal Gazi evlerimizin restorasyonu ve Anadolu Üniversitemizin ilçemizde kuracağı Araştırma Merkezi ilçemize hayırlı olsun" dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:01
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