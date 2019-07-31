Seyitgazi’de yetiştirilen ürünler tezgaha düştü Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) projesi kapsamında Seyitgazi ilçesinde yapılan seralarda yetiştirilen ürünle tezgaha düştü.

Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) projesi kapsamında Seyitgazi ilçesinde yapılan seralarda yetiştirilen ürünle tezgaha düştü.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde 2016 yılından ORKÖY projesi kapsamında kurula seralarda sebzelerin üretimine devam ediliyor. Domates, biber ve salatalık gibi ürünler doğal olarak yetiştiriliyor. Projenin sağlıklı ilerlediğini belirten üreticiler, gelecek yıllarda ürün hasadında artış olacağını söyledi. Yetiştirilen ürünler de ilçede tezgaha düştü. Bu sayede ise ilçedeki vatandaşlar, uygun fiyatlı sebzelere kolaylıkla ulaşabiliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.