Seyitgazi’de üzücü iş kazası, 1 ölü
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen üzücü iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.30 Mayıs 2019 Perşembe 18:35
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen üzücü iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.
Olay Doğançayır yolu üzerindeki belediye şantiye alanında meydana geldi. M.A.A’nın kullandığı iş makinesinin şantiyedeki malzemeleri düzenleme çalışması sırasında yaşanan iş kazası sonucu çarptığı, Büyükşehir Belediyesi’nde görevli müteahhit firma personeli olduğu belirtilen F.G. hayatını kaybetti.
Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Savcılığı tarafından başlatılan inceleme sürürken, yaşanan talihsiz kaza çalışanlar arasında büyük üzüntüye sebep oldu.
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