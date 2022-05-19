Seyitgazi kaymakamı kim? Eskişehir Seyitgazi kaymakamı Kutsal Baytak nereli?
Eskişehir Seyitgazi kaymakamı kimdir? Seyitgazi kaymakamı Kutsal Baytak hayatı ve kariyeri ile araştırılan bir isimdir. Peki Kutsal Baytak kimdir? Kaymakam Kutsal Baytak nereli, kaç yaşında? İşte Kutsal Baytak biyografisi...
Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, “1994 yılında Kocaeli’nde doğdu. Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi Kamu yönetimi mezunu. 2017 yılında Kaymakamlık mesleğine giriş yaptı. Yaklaşık 4 yıldır çeşitli il ve ilçelerde görev yapmakta.Kutsal Baytak Eskişehir Seyitgazi ilçesine 2019 yılında atandı.