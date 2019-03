Seyitgazi Belediyesi servisleri yaz kış demeden sürdürüyor

Seyitgazi’nin 51 mahallesinde yaşanan ulaşım sıkıntısını meclis kararı ile çözen Seyitgazi Belediyesi yaz kış demeden hemşerilerini ücretsiz olarak taşımaya devam ediyor.

Köyden mahalleye dönen yerleşim alanlarına hizmet götürmek için her imkânı ile seferber olan Seyitgazi Belediyesi uzun süre ulaşım sıkıntısı yaşayan hemşerilerine belediye meclisinden çıkarttığı karar doğrultusunda ücretsiz olarak ilçe pazarlarına taşımaya başladı. Seyitgazi ve Kırka’da yeni kurulan modern Kapalı Pazar yerinde kurulan halk pazarından alış veriş yapan vatandaşlar evlerine ücretsiz servisler ile yaz kış taşınmaya devam ediyor. Her hafta halk pazarlarında alışveriş yapan ilçe halkı ise yapılan hizmetlerden dolayı Hasan Kalın’a teşekkür ederek, “Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun, ücretsiz bizleri pazara getirip götürüyor. Başkanımız iyi günümüzde kötü günümüzde yanımızda, cenazemiz olduğunda cenazemize, yangın olduğunda alevleri söndürmeye, düğün olduğunda ya da mevlidimizde sevincimizi paylaşmaya koşarak geliyor. Yaptığı her şeyi gönülden yapıyor, söylediği her şeyde ise samimi davranıyor” ifadelerini kullandı.