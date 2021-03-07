Seyit Yücel kimdir, kaç yaşında? Seyit Yücel yeni parti mi kuracak?

Seyit Yücel, Yozgat’ta 1961 yılında dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini farklı illerde tamamladı.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden mezun olan Yücel, iyi derecede Almanca, orta derecede ise İngilizce dillerini bilmektedir.

Evli ve 2 çocuk babas olan Seyit Yücel 27. Dönem İYİ Parti milletvekiliydi.

Seyit Yücel yeni parti mi kuracak?

Geçtiğimiz günlerde partisinden istifa ettiğini açıklayan Seyit Yücel, bundan sonra parti kurma hazırlığında olan Ümit Özdağ ile hareket edeceğini de bildirdi. Seyit Yücel, Ümit Özdağ’ın kurma aşamasında olduğu partinin içinde yer alacak.

Yücel, “Değerli arkadaşlarım, bugün itibariyle sayın Ümit Özdağ ile hareket etmek üzere İYİ Parti’den istifa etmiş bulunmaktayım. İYİ Parti ile bağlantılı arkadaşlarım isterlerse takipten ayrılabilirler. Yeni süreç memleketimize ve yüce milletimize hayırlı olsun” dedi.