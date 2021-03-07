  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Seyit Yücel kimdir, kaç yaşında? Seyit Yücel yeni parti mi kuracak?
Biyografi

Seyit Yücel kimdir, kaç yaşında? Seyit Yücel yeni parti mi kuracak?

İYİ Parti kurucularından olan Seyit Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile partisinden istifa ettiğini duyurdu. Bunun üzerine vatandaşlar, Yücel’in hayatını ve hangi partiye geçeceğini araştırıyorlar. Peki Seyit Yücel kimdir? Seyit Yücel kaç yaşında? Hangi partiye geçecek? Seyit Yücel yeni parti mi kuracak?

Yeniakit Publisher
2021-03-07 20:01:00 - 2021-03-07 20:03:16
Seyit Yücel kimdir, kaç yaşında? Seyit Yücel yeni parti mi kuracak?

Seyit Yücel, Yozgat’ta 1961 yılında dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini farklı illerde tamamladı.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden mezun olan Yücel, iyi derecede Almanca, orta derecede ise İngilizce dillerini bilmektedir.

Evli ve 2 çocuk babas olan Seyit Yücel 27. Dönem İYİ Parti milletvekiliydi.

Seyit Yücel yeni parti mi kuracak?

Geçtiğimiz günlerde partisinden istifa ettiğini açıklayan Seyit Yücel, bundan sonra parti kurma hazırlığında olan Ümit Özdağ ile hareket edeceğini de bildirdi. Seyit Yücel, Ümit Özdağ’ın kurma aşamasında olduğu partinin içinde yer alacak.  

Yücel, “Değerli arkadaşlarım, bugün itibariyle sayın Ümit Özdağ ile hareket etmek üzere İYİ Parti’den istifa etmiş bulunmaktayım. İYİ Parti ile bağlantılı arkadaşlarım isterlerse takipten ayrılabilirler. Yeni süreç memleketimize ve yüce milletimize hayırlı olsun” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Böyle itiraf görülmedi! 'Türkiye ile anlaşmadan doğal gaz satamayız'
Dünya

Böyle itiraf görülmedi! 'Türkiye ile anlaşmadan doğal gaz satamayız'

Güney Kıbrıs'ta yayın yapan Cyprus Mail gazetesi, Rum kesiminin Türkiye ile anlaşma yapmadan doğal gaz satmasının imkansız olduğunu yazdı...
Hakaret gibi... Müslüman ülkede Papa'ya özel Hristiyan askerler!
Dünya

Hakaret gibi... Müslüman ülkede Papa'ya özel Hristiyan askerler!

Irak'a ziyarette bulunan katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus’a Irak ordusundan, özel olarak üzerlerinde haç işareti taşıyan Hristiyan..
Rekor kırıldı! 1,9 trilyon dolarlık paketi...
Dünya

Rekor kırıldı! 1,9 trilyon dolarlık paketi...

ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine yönelik istediği 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay