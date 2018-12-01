Seyit Onbaşı Balıkesir'deki kabri başında anıldı

Çanakkale Savaşları'nda Rumeli Mecidiye Tabyası'nda sırtlayarak kaldırdığı top mermisiyle savaşın seyrini değiştiren Havranlı Seyit Onbaşı için ölümünün 79. yılında kırsal Koca Seyit Mahallesi'ndeki kabri başında anma programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, dualar edildi, Seyit Onbaşı'nın kabrine karanfiller bırakıldı. Kabir ziyaretinin ardından Koca Seyit Anıt alanı ve içerisinde, heykeller, temsili savaş siperleri ile Koca Seyit'in anlatıldığı müze gezildi.

Kocaseyit Merkez Cami'nde okunan mevlidin ardından Havran Belediyesince mahallede lokma ve pilav ikramı yapıldı. Törene katılan Balıkesir Vali Yardımcısı İsmail Demirhan, müzenin şeref defterine duygu ve düşüncelerini yazdı. Demirhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Koca Seyit ve silah arkadaşları sayesinde bugün huzur içerisinde, demokratik bir ortamda yaşadıklarını söyledi.

Seyit Onbaşı'nın, savaştan gelip ömrünü memleketi Havran'da tamamladığını hatırlatan Demirhan, "79 yıl önce de Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Onun göstermiş olduğu kahramanlık, yurdumuzdaki tüm çocuklarımıza, insanlarımıza anlatılmalı ve anlatılıyor da zaten." ifadelerini kullandı.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy da Koca Seyit'in namını yeni nesillere tanıtmak için belediye olarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirtti.