"Seyirci sayımızı bu yıl 3'e katladık"

İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR) Genel Sanat Yönetmeni Aslan Özdemir, "Seyirci sayımızı bu sene 3'e katladık. Her ay 10 bin satılıyorken, bu sezonda bilet sayısı 30 bine çıktı." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren CRR'de son 4 yıldır sadece şubat ayında düzenlenen "CRR Caz Şubatı" etkinliği, bu yıldan itibaren "CRR Caz Günleri" olarak düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek konserlerde, caz müziğinin usta sanatçıları sadece şubatta değil sezon boyu müzikseverlerle bir araya gelecek.

CRR Genel Sanat Yönetmeni Aslan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da son yıllarda caz konserlerinin ve caz müziği çeşitlerinin gittikçe arttığını söyledi.

Özdemir, CRR olarak bu artışa kayıtsız kalmadıklarını dile getirerek, "Son 4 yıldır şubat ayında 'CRR Caz Şubatı' olarak bir dizi, birbirinden güzel örneklerin yer aldığı caz konserlerine sahnemizi açmıştık. Bu yıldan itibaren ise 'CRR Caz Günleri' başlığı altında 'Her zaman iyi müzik, her zaman caz' diyerek her ay birkaç konserle CRR sahnesinin cazseverlerle buluşmasını istiyoruz." açıklamasında bulundu.

- "Türk müziğinden caz örneklerini izleyicilerle buluşturacağız"

Bu ay boyunca 8 caz konseri gerçekleştireceklerini aktaran Aslan, şöyle devam etti:

"Dünyadan ve Türkiye'den tüm caz performanslarımızı Nail Yavuzoğlu hocamızın danışmanlığında sahnemize taşıyoruz. Bu yıl Türk müziğinden de caz örneklerini izleyicilerle buluşturacağız. Okumalar bozulmaksızın, müziğin girişleri, ara nağmeler, alt yapısı caz versiyonu olmak üzere, Türk halk müziğinden örnekler de şubat ayında cazseverlerle buluşacak."

Aslan Özdemir, CRR bünyesinde 2006'dan beri bir caz orkestrasının yer aldığını belirterek, "Kurulduktan sonra yaylı çalgılarla biraz daha büyüyen bir orkestra oldu ve bugüne kadar çok güzel bir caz seyircisini bu mekana kazandırdı. Türkiye'de her ay bir caz orkestrasının sahne aldığı başka bir örnek yok. Sadece devlet kurumu olarak TRT bünyesinde var. Bunun haricinde yaylıları olan, zengin bir orkestra yok." değerlendirmesini yaptı.

CRR seyirci sayısının gittikçe arttığına da dikkati çeken Aslan, şunları anlattı:

"Geçen yıl aynı döneme göre seyirci sayımızı bu sene 3'e katladık. Her ay 10 bin satılıyorken, bu sezonda bilet sayısı 30 bine çıktı. Bu salonda da hissediliyor. CRR olarak bizim kendi senfoni orkestramız bizim için çok önemli. Her ay bir klasik konser yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca oda orkestramızla birçok ünlü solistimize eşlik ediyoruz. Mesela orkestramız bu ay içerisinde Fatih Erkoç'a, Özdemir Erdoğan'a, Barış Manço şarkılarına, Ahmet Koç'a eşlik edecek. Yani ayda en az 2 konserimizin bu orkestramızla olmasını istiyoruz. Ayrıca İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nı da sahnemize taşıdık. Her ay önemli bir şefle ve solistlerle bu sahnede yer alacak."

- "Repertuvar olarak çok geniş bir yelpazemiz var"

CRR Caz Orkestrası'nın danışmanlığını yürüten besteci, müzisyen Dr. Nail Yavuzoğlu da caz konserlerinde alanında en iyi solistleri ağırlamaya çalıştıklarının altını çizdi.

Yavuzoğlu, orkestra olarak konserlerde genç müzisyenlere de imkan sağladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Gençleri yüreklendirmek, caz müziği içerisine çekebilmek ya da içerisinde caz sevgisi olanları bu orkestrada yetiştirmek amacıyla onlara birçok imkan tanıdık. Bu yıl orkestramızda 18 yaşında 3 gencimiz var. Bu çok önemli bir nokta. Bu gençlerimiz topluluğumuzun 50, 60 yaşlarındaki müzisyenleriyle birlikte sahne alıyor. Onların tecrübelerinden yararlanıyorlar ve gerçekten çok başarılı çocuklar. Bu da çok gurur verici."

Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon bölümünde öğretim görevlisi olan Yavuzoğlu, CRR Caz Orkestrası'nın kuruluş amacına da değinerek, "Kuruluşundan itibaren Türk kompozitörlerin, Türk caz müziğiyle uğraşan müzisyenlerin, enstrümanlara emek veren insanların ve gençlerin bir araya gelebileceği bir orkestra kurmayı hayal etmiştik. En önemli şey de yeni neslin üretim yapmasıydı. Hala bu amaçla devam ediyoruz." dedi.

- "Cazı yaşam biçimi haline getirmeniz lazım"

Yavuzoğlu, özgün besteler yapmaya çalıştıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orkestramız 'CRR Bigband' adıyla kuruldu. Sonra 11 kişilik yaylı grubu ilavesiyle 'CRR Caz orkestrası' ismini aldı. Çaldığı her eserdeki aranjman bu orkestraya özeldir. Herhangi bir orkestra tarafından bugüne kadar icra edilmiş değil. Bunların içerisinde cazın klasik dönemiyle modern parçalar da var. Türk müziği ve halk müziğimizden örnekler de var. Yani repertuvar olarak çok geniş bir yelpazeye sahibiz."

Bugün dünyanın her yerinde sahne alabilecek caz konusunda çok başarılı Türk sanatçıların olduğunu kaydeden Yavuzoğlu, "Artık caza ilgi çok fazla. Bilhassa konservatuvarda okuyan gençler caz müziğindeki özgürlükten çok fazla etkileniyorlar. Cazda kendinizi ifade edebileceğiniz bir doğaçlama kısmı var. İnsanı geliştiren bir müzik türü. Cazda eğitim bitmez. O kadar geniş bir alandır ki her gün çalışmanız, yeni bir şey öğrenmeniz lazım. Yani cazı tam manasıyla yapabilmeniz için bir yaşam biçimi haline getirmeniz lazım." şeklinde konuştu.

CRR'de bu ay 11 Şubat'ta Okay Temiz'in 16. Ritim Günü kapsamında "Çocuğa Saygı" konseri, 13 Şubat'ta "Richie Beirach Quartet", 14 Şubat'ta "Unutulmayan Şarkılar" programı kapsamında Özdemir Erdoğan ve CRR Oda Orkestrası, 17 Şubat'ta "Unutulmaz Caz Klasikleri" programı ile Fatih Erkoç ve CRR Senfoni Orkestrası, 18 Şubat'ta "Caz Musikisi" başlıklı konserle Yaprak Sayar, 21 Şubat'ta genç sanatçı Karsu, 26 Şubat'ta ise CRR Senfoni Orkestrası "Amerika'dan Rusya'ya Klasikte Caz" başlıklı performansla sahne alacak.