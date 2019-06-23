Seyir halindeyken yanan otomobilde büyük hasar oluştu Denizli-Aydın karayolu üzerinde seyir halinde giden otomobil birden alev aldı.

Denizli-Aydın karayolu üzerinde seyir halinde giden otomobil birden alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, otomobilde büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Denizli-Aydın yolu Sarayköy girişi Dolma Köprü mevkisi yolu üzerinde İbrahim Güdücü yönetimindeki 20 SH 100 plakalı otomobilin motor kısmından seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü otomobilini kenara çekerek otomobilinden indi. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler otomobilden çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Araçta ciddi maddi hasar oluştu.

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