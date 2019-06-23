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Seyir halindeyken yanan otomobil hurdaya döndü

Denizli’nin Tavas ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı.

23 Haziran 2019 Pazar 11:25
Seyir halindeyken yanan otomobil hurdaya döndü

Denizli’nin Tavas ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Tavas ilçesi Kızılcabölük Mahallesi’nden Karahisar Mahallesi’ne doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 09 KB 502 plakalı otomobilin motor kısmı, bir anda alev aldı. Otomobilinden dumanlar çıktığını fark eden sürücü, otomobilden inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlık ekipler yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 11:25
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