0553 313 94 23

Seyir halindeyken dumanlar çıkan LPG’li araç korku dolu anlar yaşattı

Bilecik’te seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkan LPG’li araç korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

14 Haziran 2019 Cuma 12:07
Seyir halindeyken dumanlar çıkan LPG’li araç korku dolu anlar yaşattı

Bilecik’te seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkan LPG’li araç korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.


Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Kuvâyi Milliye Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Gökhan S. yönetimindeki 11 BA 436 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Aracını hemen kenara çeken sürücü durumu hemen itfaiyeye haber verdi. İlk olarak çevredeki vatandaşların yangın tüpüyle müdahale ettikleri yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin desteği ile söndürüldü. Aracın LPG’li olması çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, alevler tamamen söndürüldü. Daha sonra soğutma işlemi yapıldı.


Yangında aracın motor kısmında büyük hasar meydana geldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cevizli Park hizmete açıldı
    1. Cevizli Park hizmete açıldı
    2. KDK’dan Portekiz Ombusdmanlık Kurulu..
    3. Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş..
    4. Jandarma alımları 2019 uzman erbaş ek..
    5. Antalya’da 50 yıl sonra seralara gerek..
    6. En güzel bahçe ve balkonların..
    7. Wesley Moraes, Aston Villa'da
    8. MSB:"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde..
    9. Esad rejimi ateşkese yine uymadı!
    10. Yeni Asya FETÖ’nün izinde! 15 Temmuz..
    11. Asrın bitkisinde hasat başladı
    12. Kaza sonrası yardım için duran..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan’a..
    14. Bu okulda öğrenciler karne alamadı
    15. Kapuz İlkokulu’nda mezuniyet coşkusu
    16. Edremit Belediyesi’nden YKS Tedbirleri
    17. Antalya’da kiralık ev dolandırıcılığı
    18. Başkan Haydar Ali Yıldız, öğrencilerin..
    19. Başkan Özcan’dan gençlere destek
    20. Yozgat’ta öğrenciler karne heyecanı..
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!