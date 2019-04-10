Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı10 Nisan 2019 Çarşamba 22:44
BARTIN (AA) - Bartın'da, seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Gölbucağı Mahallesi Asma Caddesi'nde seyreden Engin Kılıç idaresindeki 67 DU 979 plakalı otomobilin motor bölümünden duman yükseldi.
Durumu fark eden sürücü Kılıç, aracı durdurup aşağı indi. Otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi.
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