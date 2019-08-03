Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı Manisa'daki yangında, yolcuların zamanında tahliye edilmesiyle ölen ya da yaralanan olmadı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Manisa-Balıkesir kara yolunda seyreden Metro Turizm firmasına ait 34 FS 4802 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü, Gelenbe Mahallesi mevkisinde aracın motor kısmının alev aldığını fark etti. Bunun üzerine otobüsü durduran sürücü, yolcularını tahliye etti. Olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılmaz hale geldi. Jandarma ekiplerince bir süre trafiğe kapatılan kara yolundaki ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü. Yolcuların başka bir otobüse bindirilerek yollarına devam etmeleri sağlandı.

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