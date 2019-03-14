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Seyir halindeki tırın yakıt tankı patladı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde seyir halinde olan tırda çıkan yangına müdahale etmek isteyen şoför, yakıt tankının patlaması sonucu ağır yaralandı.

14 Mart 2019 Perşembe 10:44
Seyir halindeki tırın yakıt tankı patladı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde seyir halinde olan tırda çıkan yangına müdahale etmek isteyen şoför, yakıt tankının patlaması sonucu ağır yaralandı.

 

Olay Cizre-Nusaybin karayolunun 10 kilometresinde yaşandı. Dün gece geç saatlerde Nusaybin ilçesi istikametinde seyir halinde olan Ali Manteş yönetiminde 34 UG 3177 plakalı bulgur yüklü tır, Cizre’ye 10 kilometre kala yanmaya başladı. Aracından dumanların yükseldiğini gören Ali Manteş, yangını söndürmeye çalıştığı esnada yakıt tankı patladı. Yakıt tankının patlaması ile birlikte tır alev topuna dönerken, sürücü Menteş ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin durumu bildirmesi ile birlikte olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri yangına köpüklü su ile müdahale ederek söndürdü. Yaşanan olayda ağır yaralanan sürücü Ali Manteş ise olay yerine sevk edilen ambulansla Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:44
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