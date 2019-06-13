Seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı Adana’da seyir halindeki tırın dorsesi yandı.

Adana’da seyir halindeki tırın dorsesi yandı. Yangına çevredeki vatandaş ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Ceyhan gişeleri girişinde saman yüklü 47 DS 423 plakalı tırın dorsesi bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü tırı yolun sağına çekerek inerken, çevredekiler ve itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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