Seyir halindeki tırda yangın Malatya’nın Darende ilçesinde seyri halindeki bir tırda başlayan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Malatya’nın Darende ilçesinde seyri halindeki bir tırda başlayan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Malatya-Kayseri Karayolu üzerinde Darende ilçesi Medşeyh Türbesi yakınlarında yaşanan olayda A.Y. idaresindeli 76 AU 986 plakalı tırın tekerlerinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Sürücünün durumu fark etmesi üzerine aracı durdurarak hemen itfaiyeyi aradı. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Darende İstasyonundan kısa sürede olay yerine gelen ekipler Malatya’dan İstanbul’a plastik madde taşıyan tırdaki yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.