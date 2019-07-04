Seyir halindeki tır alev topuna döndü İzmir’in Bornova ilçesinde, seyir halindeki bir tır motor bölümünden çıkan yangın sonucunda adeta alev topuna döndü.

İzmir’in Bornova ilçesinde, seyir halindeki bir tır motor bölümünden çıkan yangın sonucunda adeta alev topuna döndü.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Bornova ilçesi 5. sanayi sitesi civarında bir tır aniden motor bölümünden alev aldı. Yangını fark eden şoför, hemen kendini dışarıya atarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının büyümesiyle tır adeta alev topuna döndü. Tırın yolun sağ şeritte yanması nedeniyle trafik de kontrollü olarak ilerledi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan tıra müdahale etti.

Ekiplerin güçlükle müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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